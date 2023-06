ვინ არიან ისინი, ვინც მოქალაქეებს პლაკატებისთვის აკავებდნენ

2 ივნისის ღამით მშვიდობიანი მომიტინგეების დაკავებასა და მათთვის პლაკატების წართმევაში რიგით პოლიციელებთან ერთად სისტემის მაღალჩინოსნებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ზოგიერთ მათგანს აქტივისტები უკვე კარგად იცნობენ, ვინაიდან სხვა აქციებიდანაც ახსოვთ.

დემონსტრანტთა ჯგუფი პარლამენტის კიბეზე პლაკატებით ხელში ზის. მოგვიანებით მათ პოლიციელთა ჯგუფი უახლოვდება, ართმევს ბანერებს, აკავებს ერთ ან რამდენიმე მოქალაქეს და კვლავ ტროტუარის მეორე მხარეს ინაცვლებს. პარასკევს ღამით პარლამენტთან რამდენიმე ასეთი სცენა ვიხილეთ.

ვინ არიან ადამიანები, რომლებიც ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეებს პლაკატებს — ზოგიერთ შემთხვევაში, ცარიელ ფურცლებს — ართმევდნენ და აკავებდნენ? “ნეტგაზეთმა”, აქტივისტების დახმარებით ზოგიერთი მათგანის ვინაობის დადგენა შეძლო.

2 ივნისის ღამეს პირველი ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა პოლიციელებმა ადვოკატი შოთა თუთბერიძე დააკავეს. ის პარლამენტის კიბეზე იჯდა მცირე ზომის პლაკატით, რომელსაც ეწერა “ირაყლი”.

მისკენ მოულოდნელად დაიძრა პოლიციელთა ჯგუფი, რომლის ავანგარდშიც ლაშა ჯოხაძე იდგა. მან ხელის კვრით ჩამოიშორა ერთ-ერთი დემონსტრანტი, შემდეგ კი კიბის საფეხურზე მჯდომი თუთბერიძე, სიტყვის უთქმელად, ფიზიკური ძალის გამოყენებით გაიყვანა ტერიტორიიდან. მას სხვა პოლიციელებიც მიეხმარნენ.

Watch this fully. They just detained this person like that pic.twitter.com/rNbTHQ6j1s

— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) June 2, 2023