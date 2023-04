სუდანში სამხედრო დაპირისპირებაა – იქ საქართველოს მოქალაქებიც იმყოფებიან

სუდანში, სადაც ახლა სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობს, საქართველოს მოქალაქეები იმყოფებიან. ეს ინფორმაცია ნეტგაზეთს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუდასტურა. უწყება ამბობს, რომ საუბარია დაახლოებით, 30 მოქალაქეზე.

თავდაპირველად საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ცნობა „მთავარმა არხმა“ გაავრცელა. ტელეკომპანიის თქმით, მათ ერთ-ერთმა მოქალაქემ მისწერა და უთხრა, რომ ადგილზე დაახლოებით 50-მდე ქართველი იმყოფება.

დედაქალაქ ხარტუმში აფეთქებებია, დაზიანებულია საკვანძო ინფრასტრუქტურული ობიექტები. სატელიტური ფოტოებით ჩანს, რომ აფეთქებები მოხდა ასევე აეროპორტშიც.

ნეტგაზეთს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ აღნიშნულზე ინფორმირებულია საქართველოს საელჩო თურქეთშიც და კონტაქტზეა როგორც სუდანში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებთან, ასევე მათი ოჯახის წევრებთან. უწყების თქმითვე, ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რათა მოქალაქეებს დაეხმარონ, მათ შორის, საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით.

რაც შეეხება ჰუმანიტარულ დერეფანს, უწყებაში გვითხრეს, რომ აღნიშნული მხოლოდ დაჭრილებისა და დაღუპულებისთვის გაიხსნა. მათივე ცნობით, საუბარია საქართველოს დაახლოებით, 30 მოქალაქეზე.

სუდანში უკვე რამდენიმე დღეა, რაც სამხედრო დაპირისპირება მიმდინარეობს. შეტაკება დაიწყო სუდანის ჯარისა და შეიარაღებული ფორმირების (RFS) წევრებს შორის.

Panorama of Khartoum on the morning of 17 April.

Sudan pic.twitter.com/GHxPjil2Mz

— Spriter (@Spriter99880) April 17, 2023