ზელენსკი ვაშინგტონში ბაიდენს შეხვდება

ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონში მიემგზავრება და ჯო ბაიდენს შეხვდება.

ტვიტერზე გავრცელებულ განცხადებაში ის ამბობს, რომ ვიზიტის მიზანი უკრაინის თავდაცვისუნარიანობის გაზრდაა.

„აშშ-ის პრეზიდენტთან განვიხილავ თანამშრომლობას უკრაინასა და აშშ-ს შორის. მე ასევე სიტყვით მივმართავ კონგრესსა და გავმართავ ორმხრივ შეხვედრებს“, – წერს ზელენსკი.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

