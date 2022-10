როგორ ააფეთქეს ქერჩის ხიდი – 3 ვერსია

რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის 70 წლის იუბილედან მალევე, კრემლის მიერ საინჟინრო შედევრად წარმოჩენილი ქერჩის ხიდი აფეთქდა.

ხიდი ერთმანეთთან აკავშირებდა რუსეთის ფედერაციასა და ანექსირებულ ქერჩისა და ყირიმის ნახევარკუნძულებს.

აფეთქებისას სრულად დაინგრა ხიდის საავტომობილო ნაწილის ერთი ზოლი, ასევე დაზიანდა მეორე ზოლიც და გვერდით მდებარე რკინიგზაც.

როგორ მოხდა აფეთქება? – ამ საკითხზე არაერთი ვერსია ვრცელდება უცხოურ მედიაში

რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, ხიდზე აფეთქდა მოძრავი სატვირთო, რამაც შემდგომში გამოიწვია საწვავის შვიდი ვაგონის აალებაც.

კრემლის თანახმად, ავტომობილი ხიდზე მოხვდა ტამანის ნახევარკუნძულიდან, ანუ რუსეთის ფედერაციიდან.

მანამდე სატვირთო შეამოწმეს კიდეც, რისი ამსახველი ვიდეოც გავრცელდა.

⚡️Video of the inspection of the truck that allegedly exploded on the #Kerch Bridge in #Crimea. pic.twitter.com/FKcAo9BAI9

— Ukraine Alert🇺🇦 (@alert_ukraine) October 8, 2022