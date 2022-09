რისთვის მიავლინა რუსეთმა BTR და სამხედროები ლარსთან

სოციალურ ქსელში აქტიურად ვრცელდება ფოტოები, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს საზღვართან ახლოსაა გადაღებული და მასზე რუსული ჯავშანტრანსპორტი ჩანს.

რუსეთი უარყოფს, რომ აქ ბლოკპოსტის მოწყობას გეგმავს, თუმცა RBK-სთან კომენტარში „ეფ-ეს-ბე“ [რუსეთის უსაფრთხოების სამსახური] ადასტურებს, რომ სამხედროები რუსეთის მოქალქეების შესაკავებლად მიავლინეს საზღვართან.

Another visual confirmation of Russian troops arriving at Upper Lars checkpoint with BTR.

According to reports, they are erecting a roadblock to prevent men between the ages of 18 and 55 from crossing the border. pic.twitter.com/h9i9q5Eqoq

