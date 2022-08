უკრაინის საზღვართან, რუსეთში, ბელგოროდში იარაღის საწყობი იწვის

უკრაინის საზღვართან, რუსეთში, ბელგოროდის ოლქში, სავარაუდოდ, იარაღი საწყობი იწვის. განხორციელდა ორი სოფლის ევაკუაცია.

რუსეთის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის, ვიაჩესლავ გლადკოვის განცხადებით, „სოფელ ტიმონოვოში იარაღის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა“.

ჯერჯერობით გარდაცვალების ან დაშავების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა.

ბელგოროდ ხარკოვს ესაზღვრება და უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 50 კმ-ში მდებარეობს.

Ammunitions warehouse is burning and detonating in Belgorod region of Russia pic.twitter.com/AVqR956M1X

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 18, 2022