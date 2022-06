EP-ს პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას დაუჭერენ მხარს – იოზვიაკი

რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროს რედაქტორის, რიკარდ იოზვიაკის თანახმად, ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერები საერთო განცხადებას ხუთშაბათს გამოაქვეყნებენ, სადაც საქართველოსთვის, უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას დაუჭერენ მხარს.

მისივე განცხადებით, ევროპარლამენტი არ მონაწილეობს კანდიდატი წევრის სტატუსის მინიჭების პროცესში და ამ სამ ქვეყანას მაქსიმუმ უნდა ჰქონდეს პირობებიანი კანდიდატის სტატუსის მიღების იმედი.

იოზვიაკი „ტვიტერის“ საშუალებით განცხადების ტექსტს ავრცელებს, თუმცა აცხადებს, რომ ტექსტი საბოლოო არ არის და შეიძლება, შეიცვალოს.

draft statement by the EP’s group leaders asking for candidate status for #Ukraine #Moldova & #Georgia. likely passed on Thu but text can still change. EP doesn’t have a say on this & likely that the most any of the 3 can hope for later in june is conditional candidate status pic.twitter.com/VGA5mbNSQx

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2022