კიევი და მოსკოვი შესაძლო კომპრომისებზე საუბრობენ

რუსეთ-უკრაინის ომის მე-20 დღეს კიევსა და მოსკოვში საუბრობენ მოლაპარაკებებში კომპრომისის შესაძლებლობაზე უკრაინის ნეიტრალიტეტის საკითხზე.

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებებში კომპრომისის იმედი არის.

„ორიენტაციას ავიღებ ჩვენი მომლაპარაკებლების შეფასებებზე. ისინი აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებები ადვილად არ მიმდინარეობს გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, არის გარკვეული კომპრომისის იმედი“, — განაცხადა მან ტელეკომპანია РБК-სთან ინტერვიუში.

მისი თქმით, „იგივე შეფასებას იძლევა უკრაინის დელეგაციის ზოგიერთი წარმომადგენელი“.

„პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ცოტა ხნის წინ თავად გააკეთა არაერთი საინტერესო განცხადება“, — თქვა ლავროვმა და ამ კონტექსტში გაიხსენა ზელენსკის განცხადება, რომ მოლაპრაკებებზე მხარეების პოზიციები უფრო რეალისტური გახდა.

„ეს უფრო რეალისტური შეფასებაა ზელენსკის მხრიდან იმისა, რაც ხდება. მანამდე საკმაოდ კონფრონტაციულ განცხადებებს აკეთებდა“, — თქვა ლავროვმა.

უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციებს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი დღეს უნდა გაიმართოს.

„ხვალ გავაგრძელებთ. ძალიან რთული და ბლანტი მოლაპარაკების პროცესია. არსებობს ფუნდამენტური წინააღმდეგობები. მაგრამ, რა თქმა უნდა, არის კომპრომისის ადგილი. შესვენებაზე მუშაობა ქვეჯგუფებში გაგრძელდება“, — დაწერა 15 მარტს Twitter-ზე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022