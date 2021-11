ესტონეთის ექსპრეზიდენტი: საქართველო დესპოტიზმის გზას დაადგა 

ესტონეთის ყოფილი პრეზდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი ტვიტერზე წერს, რომ საქართველო დესპოტიზმის გზას დაადგა. ის “გირჩის” წევრის დაკავების შესახებ გამოქვეყნებულ ცნობას აზიარებს და წერს:

“საქართველო, მსგავსი ინციდენტებით და პრეზიდენტ სააკაშვილის დამცირების ამსახველი შემზარავი ფილმით ცენტრალური აზიის დესპოტების მიერ კარგად გაკვალულ გზას დაადგა. მათ [საქართველოს ხელისუფლებას] აღარ აინტერესებს დასავლური ან ევროპული წესები, აღარც ქართული”.

ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოების საჭიროებას უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს.

“ვეღარ ვხედავ საჭიროებას, რომ ევროკავშირი წარმოდგენილი იყოს ქვეყანაში, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ გამონაკლისს წარმოადგენდა აზიურ დესპოტიზმში. რატომ უნდა ხარჯოს ჩემმა ქვეყანამ ფული საელჩოს შენახვაში?”.

Georgia, with incidents like this and with the horrific film of abuse of president Saakasvili, is going down the well-trodden road of Central Asian despotisms. They don't care about Western or European norms, nor does Georgian anymore apparently.

Georgia's choice of course. 1/2 https://t.co/43z38zAtSb

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) November 13, 2021