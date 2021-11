არა მხოლოდ შერჩევითი სამართალი, არამედ აშკარა პოლიტიკური შურისძიებაა – Amnesty სააკაშვილზე

საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ეს არა მხოლოდ შერჩევითი სამართალი, არამედ, აშკარა პოლიტიკური შურისძიებაა.

„ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც მე-5 კვირაა, შიმშილობს, ძალადობრივად გადაიყვანეს ციხის საავადმყოფოში. მას სავარაუდოდ, დაემუქრნენ, შეულახეს ღირსება, პირადი ცხოვრების უფლება და ჯანმრთელობის დაცვის უფლება. ეს არა მხოლოდ შერჩევითი სამართალი, არამედ აშკარა პოლიტიკურ შურისძიებაა“, – ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.

#Georgia: ex-President #Saakashvili (5th week of hunger strike) violently transferred to prison hospital; allegedly threatened; denied dignity, privacy & adequate healthcare. Not just selective justice but apparent political revenge.

