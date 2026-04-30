ამბასადორი აილენდ ბათუმისა და Exclusive Poland-ის თანაპარტნიორობით, ვარშავაში, ექსკლუზიური საინვესტიციო ღონისძიება გაიმართა, რომელიც პროექტის საინვესტიციო შესაძლებლობების წარდგენას მიეძღვნა.
შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო ამბასადორის კუნძულის კონცეფცია, განვითარების პერსპექტივები და ის საინვესტიციო მოდელი, რომელიც პროექტს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, ქვეყნისა და მთლიანად შავი ზღვის რეგიონისთვის.
„ჩვენ გვსურდა, ინვესტორებისთვის დეტალურად გაგვეცნო ის ეკონომიკური ფუნდამენტი, რაც საქართველოს დღეს გლობალურ საინვესტიციო რუკაზე გამოარჩევს. ამბასადორი აილენდი სტრატეგიულ აქტივს წარმოადგენს, სადაც ინოვაციური საინჟინრო გადაწყვეტები, ბაზრის გამჭვირვალობა და შავი ზღვის რეგიონის მზარდი შესაძლებლობები ერთიანდება. ვარშავაში გამართულმა დიალოგმა დაადასტურა, რომ საერთაშორისო ინვესტორები ეძებენ სწორედ ასეთ სტაბილურ და მაღალტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს, რომელთაც გრძელვადიანი ღირებულების შექმნა შეუძლიათ.” – განაცხადა მარიუშ გაჯევსკიმ Exclusive Poland-ის მმართველმა პარტნიორმა.
ღონისძიების ფარგლებში ინვესტორები გაეცნენენ ინფორმაციას ამბასადორის კუნძულის მიმდინარე პროგრესის შესახებ და წარედგინათ დეტალური ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: პროექტის გენერალური გეგმა და დივერსიფიცირებული საინვესტიციო მოდელები, რომლებიც მორგებულია ქართული ბაზრის მზარდ მოთხოვნებზე