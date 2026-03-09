უკვე 10 წელია საიმედო მეზობელი – როგორ უჭერს მხარს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ადგილობრივ მოსახლეობას

„ერთგული და საიმედო მეზობელი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის“ – უკვე 10 წელია ამ პრინციპზეა დაფუძნებული ენერგოკომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა მაღალმთიან აჭარაში, იქ, სადაც კომპანიამ დამოუკიდებელ საქართველოში ყველაზე დიდი ენერგოობიექტი – „შუახევი ჰესი“ ააშენა.
როცა დიდი ინვესტიცია შემოდის ქვეყანაში, სხვადასხვა დაინტერესებული თუ განხილვაში მონაწილე მხარისგან ხშირად ისმის კითხვა: „რა სარგებელი ექნება ამით ადგილობრივ მოსახლეობას?“ – „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ შემთხვევაში ამ კითხვაზე ცხადი პასუხი კომპანიის მიერ განხორციელებული სოციალური პროექტებია. ამ პროექტების საშუალებით კომპანია 10 წელია უწყვეტად უჭერს მხარს მოსახლეობას და ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება მომავალშიც.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ 10 წლის განმავლობაში ადგილობრივთა ჩართულობისა და საჭიროების კვლევის გარეშე არც ერთი პროექტი არ განხორციელებულა.
„აჭარისწყალი ჯორჯიას“ თითოეული პროექტი კონკრეტულ ადამიანებს უკავშირდება: ბავშვებს, რომლებმაც შედარებით უკეთეს პირობებში მიიღეს განათლება; აბიტურიენტებსა და სტუდენტებს, რომლებსაც ადგილზე შეექმნათ უმაღლესი განათლების მისაღებად აუცილებელი პირობები; ოჯახებს, რომლებსაც გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა ყოველდღიურ ცხოვრებას უმარტივებს; ადამიანებს, რომლებმაც ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინეს და დასაქმდნენ საკუთარ მუნიციპალიტეტში, სახლთან ახლოს.
სატიშ რამეშ ბჰატი
„შუახევი ჰესების კასკადი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების განმტკიცებაში, თუმცა ჩვენი პასუხისმგებლობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ელექტროენერგიის წარმოებით.
პროექტის საწყისი ეტაპიდან, ადგილობრივ თემებთან ღია და უწყვეტი დიალოგი დაგვეხმარა რეალური საჭიროებების გაცნობასა და გრძელვადიანი, შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში.
ამ ათწლეულის განმავლობაში სოციალური პასუხისმგებლობა ჩვენი საქმიანობის განუყოფელ ნაწილად იქცა და მოიცავს განათლებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, თემების მხარდაჭერასა და ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას.
საერთაშორისო სტანდარტებსა და გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვქმნით საერთო ღირებულებას პასუხისმგებელი ბიზნესპრაქტიკების მეშვეობით. მომავალშიც დავრჩებით სანდო პარტნიორად იმ თემებისთვის, სადაც ვსაქმიანობთ, და განვაგრძობთ ისეთი ინიციატივების მხარდაჭერას, რომლებიც ხელს უწყობს მდგრად განვითარებას და გრძელვადიან დადებით გავლენას “ – ამბობს სატიშ რამეშ ბჰატი, კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ აღმასრულებელი დირექტორი.
განათლება და ცნობიერების ამაღლება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ადგილობრივი თემების მხარდაჭერა – ეს ის მიმართულებებია რომლის ფარგლებშიც უკვე განხორციელდა ასობით წარმატებული სოციალური პროექტი, რომელთა საერთო მიზანიც ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება და მუნიციპალიტეტების გრძელვადიანი განვითარება იყო.
„რიცხვები არ ტყუიან“, ამიტომ, მხოლოდ სტატისტიკაზე დაყრდნობით გთავაზობთ მნიშვნელოვან მონაცემებს, რაც იოლად შეგიქმნით წარმოდგენას, რის გაკეთება მოესწრო ამ 10 წლის განმავლობაში.
ათი წლის განმავლობაში სოციალური პროექტებისთვის დახარჯულია 9 000 000 ლარი.
აქედან:
1 250 000 ლარი – განათლების ხელშეწყობისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის;
4 550 000 ლარი – ადგილობრივი თემების მხარდაჭერისთვის;
3 000 000 მეტი ლარი – ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის.
„აჭარისწყალი ჯორჯიას“ სოციალურმა პროექტებმა 8000 -ზე მეტ ადამიანს მოუტანა სარგებელი.
ადგილობრივი თემების მხარდაჭერისთვის განხორციელდა 93 პროექტი, პირდაპირი სარგებელი მიიღო 438 მოქალაქემ, არაპირდაპირი – 5000-ზე მეტმა.
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის სულ განხორციელდა 88 პროექტი, პირდაპირი სარგებელი მიიღო 291 მოქალაქემ, არაპირდაპირი – 1200-მდე ადგილობრივმა.
განათლებისა და ცნობიერების ამაღლებისთვის განხორციელდა 10 პროექტი და პირდაპირი სარგებელი მიიღო 5000-მა მოქალაქემ.
„ბოლო ათი წლის განმავლობაში ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის გზა ეფუძნება აჭარის მაღალმთიანი მოსახლეობის ჩართულობას, პარტნიორობასა და ერთიან პროგრესს. ის, რაც თავდაპირველად საზოგადოებისთვის სარგებლის დაბრუნების სურვილით დაიწყო, დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა გრძელვადიან თანამშრომლობად, რომელიც ერთმანეთის მოსმენით, ერთად სწავლითა და საერთო საქმეებით იქნა გამყარებული.
ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ადგილობრივ ოჯახებთან, სკოლებთან, ფერმერებთან და თემის ლიდერებთან ერთად ვმუშაობდით განათლებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერის, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების თუ მცირე მეწარმეების გაძლიერების მიზნით. ჩვენი ინიციატივები ერთი რწმენით იყო წარმართული: გრძელვადიანი და რეალური შედეგი მიიღწევა მაშინ, როდესაც მოსახლეობა ცვლილებების აქტიური თანამონაწილეა.
მაღალმთიანი აჭარა მდიდარია კულტურითა და ტრადიციებით. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რასაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად მივაღწიეთ, თუმცა კიდევ უფრო მეტად ვაფასებთ იმ ნდობას, მეგობრობასა და მჭიდრო ურთიერთობებს, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა. ამ 10-წლიანი ეტაპის აღნიშვნისას ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს სოციალურ პასუხისმგებლობას და ვაგრძელებთ შუახევი ჰესის არეალში მცხოვრებ მოსახლეობასთან ერთად მაღალმთიანი აჭარის გრძელვადიან განვითარებას“ – ამბობს ნინო დიასამიძე, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელმძღვანელი.
ნინო დიასამიძე
- ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება
ენერგოკომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებთან ერთად უკვე მესამე წელია აფინანსებს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამას და ამ დროის განმავლობაში, ჯამში 31 პროექტის თანადამფინანსებელია. კომპანიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ადგილობრივი ქალების წახალისება და მათი ეკონომიკური გაძლიერებაა.
ნახეთ მასალა ამ თემაზე: „ძლიერი ქალი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია“ – ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა
- განათლება და ცნობიერების ამაღლება
განათლების მხარდაჭერა და ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს გრძელვადიანი შესაძლებლობების შექმნისა და ადგილობრივი თემების გაძლიერების საფუძველს. სწორედ ამ მიზნით, 10 წლის განმავლობაში „აჭარისწყალი ჯორჯიამ“ დააორგანიზა და დააფინანსა არაერთი მიზნობრივი ტრენინგი, შეხვედრა და აკადემიური მხარდაჭერისა თუ პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც კომპანია ხელს უწყობს ადგილობრივ მოსახლეობაში პრაქტიკული უნარების განვითარებას, ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობების ზრდას და მომავალი თაობების, როგორც მატერიალურ, ისე ფინანსურ მხარდაჭერას.
შეგვიძლია ამ შემთხვევაშიც მხოლოდ რიცხვებით ვისაუბროთ:
- 1189 მოსწავლე მონაწილეობდა სხვადასხვა ინგლისურენოვან აქტივობაში;
- 121 მოზარდმა გაიარა ტრენინგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ;
- 99 ადგილობრივმა ქალმა გაიარა ჯანდაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ტრენინგი;
- 88 ადგილობრივმა მამაკაცმა მიიღო ინფორმაცია მამაკაცის ჯანმრთელობის შესახებ;
- 30 სტუდენტმა მიიღო სრული საბაკალავრო სტიპენდია;
- 4-მა სკოლამ მიიღო გრანტი STEM პროგრამის ფარგლებში;
- 40 მოსწავლემ გაიარა მოსამზადებელი კურსები ეროვნული გამოცდებისთვის;
- 14-მა სკოლამ მიიღო დაფინანსება სკოლის ეზოების, ბიბლიოთეკების და სპორტული დარბაზების რეაბილიტაციისათვის;
- მოძრაობის უსაფრთხოებაში გადამზადდა 80 მოსწავლე, 35 მასწავლებელი, 15 მძღოლი და 25 მარშალი;
- 79 ინგლისური ენის მასწავლებელი გადამზადდა;
- 2 ინჟინერი გადამზადდა ტრენერად;
- 7-მა სტუდენტმა დაასრულა სტაჟირება;
- 660-მა ადგილობრივმა გაიარა უნარების ამაღლების ტრენინგი შუახევი ჰესის მშენებლობაზე დასაქმებამდე.
ამავე დროს, კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ყოველწლიურად უჭერს მხარს ლიტერატურულ ფესტივალ კონკურს „პეგასს“, რომელიც აჭარის რეგიონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა. ფესტივალი პირველად 2019 წელს ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა, დღეს კი რეგიონის მასშტაბით ტარდება და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან აერთიანებს ახალგაზრდებსა და დამწყებ ავტორებს.
პროექტის მიზანია ახალი ავტორების გამოვლენა და მათი პოპულარიზაცია, ასევე, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხუთივე მუნიციპალიტეტში.
ნახეთ ამ თემაზე:
- ადგილობრივი თემების მხარდაჭერა
„აჭარისწყალი ჯორჯიას“ თემების განვითარების ინიციატივები მიმართულია მცირე და საშუალო ბიზნესის (SME) გაძლიერებისკენ, დასაქმების ხელშეწყობისა და თემის შესაძლებლობების განვითარებისკენ. კომპანია ხელს უწყობს ადგილობრივ ეკონომიკურ აქტივობას, უნარების გაძლიერებასა და რეგიონის გრძელვადიან განვითარებას.
ისევ რიცხვები რომ მოვიშველიოთ:
- 88 ბიზნესი დაფინანსდა ხულოსა და შუახევში;
- აქედან 52 ბიზნესი ქალების მართულია;
- 142 ადამიანი დასაქმდა – 62 მამაკაცია და 82 ქალი;
- 89 პირმა მიიღო მონაწილეობა მეფუტკრეობის ტრენინგში;
- 41 ადგილობრივი მცხოვრები დაესწრო მესაქონლეობის შესახებ გამართულ ტრენინგს;
- 42-მა მონაწილემ მიიღო ინფორმაცია თხილის წარმოების შესახებ;
- 180 ფუტკრის სკა გადაეცა ტრენინგის მონაწილეებს;
- 39 მსხვილფეხა საქონელი გადაეცა ადგილობრივებს, რომლებმა ტრენინგი გაიარეს;
- თხილის 8550 ნერგი გადანაწილდა მსურველებზე.
„აჭარისწყალი ჯორჯია“ ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც, რომელთა მიზანია ადგილობრივთა ჩართულობით არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
სკოლების, წყლის სისტემების, გზებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების მშენებლობა/რეაბილიტაციის გზით, „აჭარისწყალი ჯორჯია“ აძლიერებს ადგილობრივ შესაძლებლობებს, ქმნის სამუშაო ადგილებს და ხელს უწყობს ადგილობრივი თემების გაძლიერებას.
კვლავ სტატისტიკური მონაცემები:
- 291 ადგილობრივი დასაქმდა მოკლევადიან სამუშაოებზე;
- 14 სკოლაში ჩატარდა ეზოების, სპორტული დარბაზები, ბიბლიოთეკების რეაბილიტაცია;
- 15 სასმელი წყლის სისტემა რეაბილიტირდა;
- 10 სარწყავი და სადრენაჟე სისტემა მოწესრიგდა;
- 15 სოფლის გზაზე ჩატარდა სხვადასხვა სახის რეაბილიტაცია – მოხრეშვა, გაბიონების და დამცავი კედლების მონტაჟი;
- 1 სოფლის სახლი აშენდა.
ასევე, კომპანიამ „შუახევი ჰესის“ პროექტის ფარგლებში სოფელ ჩანჩხალოში საბავშვო ბაღის მშენებლობა დააფინანსა. ეს ინიციატივა კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის მაგალითია. მშენებლობისთვის გათვალისწინებული 150 000 ლარის ინვესტიცია თანაბრად განახორციელეს ენერგოკომპანიამ და შუახევის მუნიციპალიტეტმა.
საბავშვო ბაღი აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით, რათა ბავშვებს ჰქონდეთ უსაფრთხო, კომფორტული და შემეცნებითი გარემო, შესაბამისი ასაკობრივი ლიტერატურით.
ამავე დროს, კომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯია“ აქტიურად უჭერს მხარს ადგილობრივ სკოლებს, მომავალ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით. ჰესის ოპერირების არეალში კომპანიის მხარდაჭერით სკოლებში განთავსდა თანამედროვე ტრენაჟორები, განახლდა სათამაშო მოედნები და მოეწყო შიდა კალათბურთის დარბაზები, რაც საშუალებას აძლევს ბავშვებს სუფთა გარემოში, აქტიურად ივარჯიშონ და სპორტით დაკავდნენ.
„აჭარისწყალი ჯორჯიაში“ განსაკუთრებით ამაყობენ, რომ გოდერძის ალპური ბაღის განვითარებას დაუჭირეს მხარი.
გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარების ინფრასტრუქტურა ენერგოკომპანია „აჭარისწყალი ჯორჯიამ“ 100 000 აშშ დოლარით დააფინანსა.
გოდერძის ალპური ბაღი 200-მდე ენდემური ჯიშის მცენარეს აერთიანებს, მისი ძირითადი დანიშნულებაა კავკასიის ეკორეგიონის მაღალმთიანეთის მცენარეთა კოლექციის თავმოყრა და კონსერვაცია, სუბალპური ზონის ტყის ზოლის აღდგენა, ეკო-განათლების პოპულარიზაცია და ტურიზმის განვითარება.
გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის განვითარების პროექტი განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსსა“ (Mercy Corps) და ბათუმის ბოტანიკური ბაღთან ერთობლივი თანამშრომლობით.
შუახევი ჰესი ათწლეულების განმავლობაში გააგრძელებს ელექტროენერგიის გამომუშავებას, კომპანიაში კი პირობას დებენ, რომ შესაძლებლობების მაქსიმუმს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ერთგული და საიმედო მეზობლები იყვნენ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.