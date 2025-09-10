ახალი ამბებირეკლამა

აღკვეთოს ძალადობის ყველა შესაძლო გამოვლინება – „ძლიერი საქართველო – ლელოს“ განცხადება

10 სექტემბერი, 2025 •
აღკვეთოს ძალადობის ყველა შესაძლო გამოვლინება – „ძლიერი საქართველო – ლელოს“ განცხადება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მეორე დღეა მელიქიშვილის გამზირზე, „ქართული ოცნების“ ოფისში, კახა კალაძეს მობილიზებული ჰყავს ქუჩის ზონდერები, რომლებიც სასტიკად უსწორდებიან საპროტესტო აქციის მონაწილეებს.

ფიზიკური დაპირისპირების და პროვოკაციის საფრთხე იზრდება და ისევე როგორც გუშინ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ე.წ. ხელისუფლების მიერ მობილიზებული ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან მოსალოდნელ ძალადობას უმოქმედობით პასუხობს.

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში, ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირები შეუფერხებლად ძალადობენ მშვიდობიან მომიტინგეებზე. არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც არსებობდა ყველა გარემოება ამ პირთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის ან ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დაწყებისათვის. ის ფაქტი, რომ ამ დრომდე არცერთი მოძალადე არ არის დაკავებული, კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩენს ამ მოძალადე ჯგუფების ხელისუფლებასთან კავშირს და მიუთითებს პოლიციისთვის მიცემულ პირდაპირ დავალებაზე – არ დააკავონ მოძალადეები.

„ძლიერი საქართველო – ლელოს“ პოლიტიკური გუნდი მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, დაწყებამდე აღკვეთოს ძალადობის ყველა შესაძლო გამოვლინება და დაიცვას მშვიდობიანი მომიტინგეების უსაფრთხოება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოსალოდნელი დაპირისპირების შედეგებზე მთელი პასუხისმგებლობა დაეკისრება შინაგან საქმეთა ე.წ მინისტრსა და სამინისტროს პირად შემადგენლობას!

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კალაძის ბანერის დაზიანების ბრალდებით, 23 წლის სტუდენტი სისხლის სამართლის წესით დააკავეს 10.09.2025
შსს-მ კალაძის შტაბთან განვითარებულ მოვლენებზე 3 პირი დააკავა 10.09.2025
გერმანია გმობს შალვა პაპუაშვილის ბრალდებებს 10.09.2025
მუნიციპალიტეტების 40%-ში ოპოზიციას მერობის კანდიდატი არ ჰყავს 10.09.2025
ცხინვალმა თბილისს "საზღვრის კვეთისთვის" დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გადასცა 10.09.2025
დრონების ალიანსი უკრაინასთან, ისრაელის დახმარების შეჩერება და გაფართოება — ევროკომისიის პრიორიტეტები 10.09.2025
თიბისის მხარდაჭერით შემოქმედებითი ინდუსტრიის საერთაშორისო ფესტივალი AD BLACK SEA 2025 იწყება 10.09.2025
თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამის ფარგლებში, სექტემბრის თვის ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო 10.09.2025
