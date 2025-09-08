სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები

ბოლო რამდენიმე თვეში, სელფის ქსელი მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ. მთელი საქართველოს მასშტაბით დავამატეთ 112 ახალი საიტი:
- 43 თბილისში
- 22 ქვემო ქართლში
- 15 შიდა ქართლში
- 11 სამეგრელოში
- 9 კახეთში
- 7 მცხეთა-მთიანეთში
- 5 აჭარაში, გურიასა და იმერეთში
გარდა ამისა, ჩავატარეთ ქსელის მოდერნიზაცია, რის შედეგადაც 25%-მდე გავზარდეთ ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე.
სელფიში ვზრუნავთ თითოეულ მომხმარებელზე და ამიტომაც ჩვენი #1 პრიორიტეტი ქსელის შემდგომი განვითარებაა.
დაელოდეთ კიდევ უფრო სასიამოვნო სიახლეებს – ეს მხოლოდ დასაწყისია.