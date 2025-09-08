ახალი ამბებირეკლამა

8 სექტემბერი, 2025
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბოლო რამდენიმე თვეში, სელფის ქსელი მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ. მთელი საქართველოს მასშტაბით დავამატეთ 112 ახალი საიტი:

  • 43 თბილისში
  • 22 ქვემო ქართლში
  • 15 შიდა ქართლში
  • 11 სამეგრელოში
  • კახეთში
  • მცხეთა-მთიანეთში
  • აჭარაში, გურიასა და იმერეთში

გარდა ამისა, ჩავატარეთ ქსელის მოდერნიზაცია, რის შედეგადაც 25%-მდე გავზარდეთ ინტერნეტის საშუალო სიჩქარე.

სელფიში ვზრუნავთ თითოეულ მომხმარებელზე და ამიტომაც ჩვენი #1 პრიორიტეტი ქსელის შემდგომი განვითარებაა.

დაელოდეთ კიდევ უფრო სასიამოვნო სიახლეებს – ეს მხოლოდ დასაწყისია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთის პრემიერის თვითმფრინავმა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე გამოიყენა

“საქართველოში აღარ შემომიშვეს” – აზერბაიჯანელი სტუნდენტი, რომელიც თბილისში სწავლობს

ტყუილია, რომ EU საქართველოს ოჯახური ღირებულებების გამო სჯის – ევროკომისია

80-მდე პროექტი და 5 000-ზე მეტი ბენეფიციარი – ქველმოქმედების საერთაშორისო დღეს Tegeta.care შედეგებს აჯამებს

შსს-მ კალაძის შტაბთან მომხდარზე გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის მუხლით დაიწყო
მოვუწოდებთ შეკრების მონაწილეებს, დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მითითებებს – შსს
კალაძის შტაბთან აქციის მონაწილეებს დაუპირისპირდნენ, არიან დაშავებულები
ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასებას ზრდის!
ჩვენ გვაინტერესებს ვისგან იცავდნენ თავს? – პროკურორი „პირბადეების საქმეზე“
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები
2 სექტემბერს დაკავებულ მორიგ 5 აქტივისტს ფულადი ჯარიმები შეუფარდეს
ადვოკატის თქმით, რიჟვაძის მიერ იარაღის აღების მომენტი კადრში არ ჩანს