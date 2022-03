ხორბალი და ფქვილი გაძვირდა – რა ელის პურის ფასს?

უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის შეჭრის ფონზე, მსოფლიოსა და საქართველოში ხორბლისა და ხორბლის ფქვილის ფასმა მოიმატა.

თუმცა დარგის სპეციალისტების თანახმად, ეს ზრდა, ქვეყანაში არსებული მარაგების ფონზე, საქართველოს მაღაზიებში პურის ფასზე მაისამდე არ აისახება, მაისიდან კი პურის თვითღირებულება დაახლოებით 20 თეთრით მოიმატებს.

ამის მიუხედავად, დარგის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ამ თანხას სახელმწიფო დაასუბსიდირებს, – და აცხადებენ, რომ ეს დაპირება მიღებული აქვთ.

„ნეტგაზეთის“ ამ სტატიიდან დეტალურად გაიგებთ, რამ გამოიწვია ხორბლისა და ხორბლის ფქვილის ფასის ზრდა მსოფლიოსა და საქართველოში, რამდენად გაძვირდა ეს პროდუქტები, როგორ გადაეწყობა მიწოდების ჯაჭვები არსებული გამოწვევების ფონზე და, რაც მთავარია, რა ელის პურის ფასს საქართველოში.

ხორბლის საერთაშორისო ბაზარზე 2022 წლის დასაწყისიდანვე დაიწყო ცვლილებები და ეს ცვლილებები პირველი კვარტლის ბოლომდე, – ამ დრომდე გრძელდება.

ფასების ზრდა 2022 წლის იანვრიდან მსოფლიოს მასშტაბით ექსპორტის შემცირებამ გამოიწვია, – იმ ფონზე, როცა მოთხოვნა არ შემცირებულა.

ექსპორტის შემცირებას, თავის მხრივ, სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდა, რომელთა შორის ძირითადი მწირი მოსავლიანობა იყო.

უკრაინაში რუსეთის შეჭრის ფონზე კი ფასები კიდევ უფრო გაიზარდა.

DW-ის ცნობით, მსოფლიოს მასშტაბით, ხორბლის ექსპორტის დაახლოებით 30% რუსეთსა და უკრაინაზე მოდის.

ომის დაწყების, 24 თებერვლის შემდეგ ხორბლის ექსპორტში ცვლილებები შეიტანა როგორც რუსეთმა, ასევე უკრაინამ.

უკრაინამ წლის ბოლომდე მთლიანად შეაჩერა ხორბლის ექსპორტი, რუსეთმა კი ეს გადაწყვეტილება „ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის“ ქვეყნებზე გაავრცელა.

შედეგად, კომპანია AgFlow-ს ცნობით, რუსეთის პორტებიდან მარტის პირველ ორ კვირაში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით დატვირთული მხოლოდ 73 ხომალდი გავიდა, როდესაც გასული წლის იმავე პერიოდში 220 ხომალდი იყო გასული.

„ასე რომ, ამ პერიოდში მსოფლიოს ბაზარზე ხორბლის მიწოდების დაახლოებით 30%-ის კლებამ გამოიწვია სერიოზული რყევები ფასზე“, – განმარტავს ლევან სილაგავა „ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი.

კერძოდ, ჩამოთვლილი მოვლენების ფონზე, 2022 წლის იანვრიდან 22 მარტამდე ხორბლის ფასმა 62%-ით მოიმატა: ერთი ბუშელის ღირებულება 6.93$-იდან თითქმის 11$-მდე არის გაზრდილი [ბუშელი მოცულობის ერთეულია და 36.4 ლიტრს უდრის], – იუწყება „ატლანტიკური საბჭო“.

იმისთვის, რომ გავიგოთ, როგორ ეხება ეს პროცესი საქართველოს, უნდა დავაკვირდეთ ხორბლის/ხორბლის ფქვილის იმპორტს.

„ბათუმელების“ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის თანახმად, ხორბლის ფქვილი იანვარ-თებერვალში საქართველოში შემოვიდა რუსეთიდან, თურქეთიდან, უკრაინიდან, ავსტრიიდან და იტალიიდან.

კერძოდ, სტატისტიკა ასეთია:

რაც შეეხება ხორბლის იმპორტს:

რუსეთი საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად რჩება. 2022 წლის პირველი ორი თვის მონაცემებით, საქართველოში რუსეთიდან 181 მილიონი აშშ დოლარის საქონელი შემოვიდა.

რუსეთი ლიდერობს იმ ქვეყნებშიც, საიდანაც საქართველო ხორბალს და ფქვილს იღებს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ „საქართველოში რუსეთიდან 5 წელია, ინტენსიურად შემოდის ხორბალი – დაახლოებით 90%“.

მისი თქმით, ამას განაპირობებს გარემოება, რომ რუსეთი „ლოჯისტიკურად არის პირველი ეშელონის ქვეყანა – ანუ ლოჯისტიკა ყველაზე იაფია რუსეთიდან“.

„თუ რუსეთის პორტის ფასი არის 20-30 დოლარი, ილიჩოვსკისა არის 50 დოლარი“, – აცხადებს სილაგავა და დასძენს, რომ ასეთივე ლოჯისტიკაა რუმინეთთან, კონსტანცას პორტთან.

თუმცა რუსეთისგან სახმელეთო იმპორტი საქართველოში შეფერხების რისკების წინაშე დგას ხოლმე, – და ახლახან ასეც მოხდა.

როგორც მალხაზ დოლიძე ამბობს, არსებობს ლოჯისტიკური შეფერხებები, რასაც საქართველოში ამინდის გაუარესებამაც „შეუწყო ხელი“:

ამასთან, უკრაინაში, რუსეთის შეიარაღებული ჯარებისგან თავდასხმის რისკის ფონზე, ხვნათესვითი სამუშაოები არ მიმდინარეობს.

დარგის წარმომადგენლების თქმით, საქართველოში ამ დროისთვის არსებობს ხორბლისა და ხორბლის ფქვილის საკმარისი მარაგები.

„გარდა ამისა, ჩემი ინფორმაციით, თადარიგი დაიჭირეს და რკინიგზით ან უკვე შემოვიდა, ან მალე უნდა შემოვიდეს აზერბაიჯანიდან ფქვილით დატვირთული ვაგონები“, – აცხადებს იგი.

მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა კი განმარტავს, რომ „მარაგი არ ნიშნავს, რომ მარაგი გვაქვს და მის ამოწურვას ველოდებით – ხარჯვის პარალელურად ქვეყანაში შემოდის ის რაოდენობა, რაც იხარჯება“.

ამასთან, მისი თქმით, საქართველოში არსებული მარაგების რაოდენობა „კარგად ჯდება გაეროს სასურსათო უსაფრთხოების სტანდარტში“.

ლევან სილაგავას თქმით, მსოფლიო, რუსეთიდან და უკრაინიდან ექსპორტის შეფერხების ფონზე, განიხილავს სხვადასხვა გზას, როგორ მოხდეს იმპორტის ჩანაცვლება და „ლოჯისტიკური გადალაგება“.

ის იხსენებს ევროკომისიის თავმჯდომარის, ურსულა ვონ დერ ლაიენის 22 მარტის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკომისია 2024 წლამდე 2.5 მილიარდ ევროს გამოყოფს სურსათის დეფიციტის პრობლემის მოსაგვარებლად და მიიღებს ზომებს „ევროპული საკვების წარმოების გაზრდის მიზნით“, – იმის საილუსტრაციოდ, რომ ეს პრობლემა ლოკალური არ არის.

Today Putin is blocking hundreds of ships filled with wheat in the Black Sea.

I call on Putin to let these ships go.

Europe must step up to this challenge.

We have assigned at least €2.5 billion until 2024 to help those regions most affected by food insecurity. pic.twitter.com/KkP70yYkOE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2022