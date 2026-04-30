“რუსეთის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მონაწილეობით სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებით დისკუსიებისთვის ჟენევის შემცვლელი ადგილის ძიება მიმდინარეობს”,- განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, მარია ზახაროვამ.
„მიმდინარეობს საფუძვლიანი მუშაობა მოლაპარაკებების სივრცის მოძიების ამოცანის შესასრულებლად (ჟენევის ნაცვლად). მოლაპარაკებების პროცესის კონფიდენციალური ხასიათის გათვალისწინებით, ამ ეტაპზე, მით უმეტეს, საჯაროდ, სამომავლოდ საერთაშორისო დისკუსიების სხდომების შესაძლო ჩატარების ადგილის შესახებ საუბარი ნაადრევად მიგვაჩნია“, – განაცხადა მან მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე.
საუბარია დისკუსიებზე, რომლებიც 2008 წლიდან იმართება. ამ შეხვედრების ფარგლებში მოსკოვი, სოხუმი და ცხინვალი დაჟინებით მოითხოვენ თბილისის მხრიდან სოხუმისა და ცხინვალის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის იურიდიულად სავალდებულო გარანტიებს. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, დისკუსიების ჟენევიდან გადატანის იდეა დაკავშირებულია შვეიცარიის ნეიტრალიტეტიდან გადახვევასა და ქვეყნის ანტირუსულ სანქციებთან შეერთებასთან.