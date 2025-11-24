ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ტრამპის მარშრუტი” საქართველოსთვისაც სასარგებლოა – პაპუაშვილი

24 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ტრამპის მარშრუტს საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის” (TRIPP), რომლის ინიცირებაც აშშ-მ მის მიერ მხარდაჭერილი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობიანი სამიტის შემდეგ მოახდინა, ხსნის ახალ პერსპექტივებს მთელი რეგიონისთვის და შუა დერეფნის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს” – რუსული “სპუტნიკის” ინფორმაციით, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა.

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 აგვისტოს ვაშინგტონში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომლის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვითაც სომხეთის რესპუბლიკა იმუშავებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ურთიერთშეთანხმებულ მესამე მხარეებთან ერთად იმისათვის, რომ განისაზღვროს სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განხორციელებული „ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“ (ან TRIPP) საკომუნიკაციო პროგრამის ჩარჩო.

„მნიშვნელოვანია მათ შორის კონკურენციის განვითარებისთვის და იმისთვის, რომ საუკეთესო პირობები იყოს შეთავაზებული გადამზიდველებისთვის და ამით კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს ჩვენი დერეფანი. კონკურენცია ამას მხოლოდ ზრდის“, – თქვა პაპუაშვილმა.
მისი თქმით, სამხრეთ კავკასიაში კიდევ ერთი გზა რეგიონის სტაბილურობაზე მეტყველებს, რაც კიდევ უფრო მეტ ინვესტიციას მოიზიდავს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

