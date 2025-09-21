სამხრეთ კავკასიის ამბები

“გვიხარია სომხეთის მხარდაჭერა” – აშშ სომხეთს დამოუკიდებლის დღეს ულოცავს

21 სექტემბერი, 2025 •
“გვიხარია სომხეთის მხარდაჭერა” – აშშ სომხეთს დამოუკიდებლის დღეს ულოცავს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო სომხეთს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. მილოცვის ტექსტი აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა.

„ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ სომეხ ხალხს დამოუკიდებლობის 34-ე წელს. შეერთებული შტატები სომხეთის, ჩვენი ძვირფასი პარტნიორის გვერდით დგას საერთო მიზნებისკენ მუშაობაში – მშვიდობის, კეთილდღეობისა და სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობისთვის. ჩვენი მტკიცე ურთიერთობა დაფუძნებულია ძლიერ კულტურულ კავშირებზე, საერთო პრინციპებსა და რეგიონული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების მიმართ საერთო სწრაფვაზე.

პრეზიდენტი ტრამპის ისტორიული სამიტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და აშშ-ის მიერ სომხეთისთვის 145 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარების გამოცხადება „საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის ტრამპის მარშრუტის“ (TRIPP) ფარგლებში უსვამს ხაზს ჩვენი ქვეყნის მტკიცე ერთგულებას სომხეთის მიმართ, ამავე დროს წარმოაჩენს ჩვენს ერთობლივ ძალისხმევას რეგიონული კავშირების, ეკონომიკური ინვესტიციებისა და უსაფრთხოების თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის. ჩვენ გვიხარია სომხეთის მხარდაჭერა ენერგოუსაფრთხოების გაზრდის, ვაჭრობის გაფართოების და საზღვრის უსაფრთხოების გაძლიერების გზაზე, ამასთანავე ვადასტურებთ ჩვენს ერთგულებას სომხეთის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.

სტრატეგიული პარტნიორობისა და ორმხრივი ურთიერთგაგების მემორანდუმებს, რომლებიც პრეზიდენტმა ტრამპმა და პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა მოაწერეს ხელი, წარმოადგენს ჩვენს ძალისხმევას საერთო მიზნების მისაღწევად.”

2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

"ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთი “ტრამპის გზისთვის” 145 $ მილიონის პირველ ტრანშს მიიღებს აშშ-სგან 21.09.2025
ყაველაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა 21.09.2025
“გვიხარია სომხეთის მხარდაჭერა” – აშშ სომხეთს დამოუკიდებლის დღეს ულოცავს 21.09.2025
მარნეულში არასრულწლოვანზე ძალადობის ბრალდებით 1 პირი დააკავეს 20.09.2025
ტერმინები „ოკუპაცია“ და „სეპარატისტული“ მიუღებელია – სოხუმი თბილისს პასუხობს 20.09.2025
ფაშინიანის თქმით, 2019 წლისგან განსხვავებით, პატრიოტიზმი სხვანაირად ესმის 20.09.2025
ძლიერმა ქარმა თბილისში პრობლემები შექმნა 20.09.2025
ცინცაძის ქუჩაზე საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძარს 1 ადამიანი ემსხვერპლა 20.09.2025
