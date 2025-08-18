რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი

„ეს იყო შეგნებული რუსული დარტყმა ოდესის ენერგოობიექტზე, რომელიც აზერბაიჯანულ კომპანიას ეკუთვნის. ანუ ეს არის დარტყმა ჩვენს ურთიერთობებსა და ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე“ ,– დაწერა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 2025 წლის 18 აგვისტოს ოდესის ოლქში SOCAR-ის ნავთობბაზაზე რუსეთის იერიშის შესახებ.
მანამდე, 6 აგვისტოს, რუსეთმა საჰაერო დარტყმები მიიტანა ოდესაში მდებარე გაზის კომპრესორულ სადგურზე, რომლის მეშვეობითაც აზერბაიჯანული გაზი მიეწოდება უკრაინას.
როგორც აზერბაიჯანული Trend წერს, 2025 წლის 18 აგვისტოს ღამეს ოდესის ოლქში SOCAR-ის ნავთობბაზა მასირებულ იერიშს დაექვემდებარა რუსეთის „შაჰედის“ ტიპის უპილოტოების მხრიდან – თავდასხმამ გამოიწვია პირდაპირი დარტყმების სერია და ხანძარი. დაზიანდა რეზერვუარები, სატუმბი სადგურის შენობა, საოპერატორო და ტექნიკური ნაგებობები, აგრეთვე ბაზის ღობე. ნავთობბაზის საცავების საერთო მოცულობა 16 ათას კუბურ მეტრს აღემატება. ამჟამად ტარდება ექსპერტიზა ზიანის ოდენობის დასადგენად, აგრეთვე მიმდინარეობს სასწრაფო აღდგენითი სამუშაოები.
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი