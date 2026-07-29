Telegram-ის დამფუძნებელ პაველ დუროვს, რომელიც ცოტა ხნის წინ საქართველოში იმყოფებოდა, რუსეთში ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობაზე ბრალი წაუყენეს და მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადეს.
რუსული სამთავრობო სააგენტო „ტასის“ ცნობით, Telegram-ის ადმინისტრაციამ არ წაშალა მესენჯერზე არხები, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ უკრაინის დაზვერვის ჯგუფები „…რამაც გამოიწვია მრავალი ადამიანის მსხვერპლი, მათ შორის ქალებისა და ბავშვების, ასევე მილიარდობით დოლარის მატერიალური ზიანი“.
რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 205.1 მუხლის 1.1 ნაწილი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას პირის წაქეზებისთვის, დაქირავებისთვის ან სხვაგვარად ჩართვისთვის სულ მცირე ერთი ტერორისტული დანაშაულის ჩადენაში და ითვალისწინებს 8-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, შესაძლო დამატებითი ჯარიმით 700 000 რუბლამდე ან მსჯავრდებული პირის შემოსავლის ოდენობით ორიდან ოთხ წლამდე ვადით, ან სამუდამო პატიმრობით.
რუსეთში პაველ დუროვზე საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებას Telegram-მა მისი ფოტოთი უპასუხა. დუროვის ფოტო Telegram-მა პლატფორმა X-ზე გამოაქვეყნა.
— Telegram Messenger (@telegram) July 29, 2026
პაველ დუროვმა Telegram 2013 წელს დააფუძნა, რუსეთის კი 2014 წელს დატოვა, როდესაც მის მიერ შექმნილი კიდევ ერთი სოციალური ქსელის VKontakte-ს მონაცემების მიწოდებაზე უთხრა უარი რუსეთის ხელისუფლებას და კომპანიის გაყიდვა მოუხდა.
წინა თვეში პაველ დუროვს საქართველოში „ქართული ოცნების“ დეპუტატმა ვაკო თურნავამ უმასპინძლა. თურნავამ მაშინ „ბიზნეს ინსაიდერს“ განუცხადა, რომდუროვთან საქართველოს IT სექტორის საინვესტიციო პოტენციალზე მსჯელობს.
თავად პაველ დუროვმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ საქართველომ მასზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა და „ქართული ოცნების“ მთავრობის პოლიტიკას „ბიზნესზე ორიენტირებული“ უწოდა. დუროვის თქმით, საქართველო მნიშვნელოვან ბიზნესჰაბად ყალიბდება და დააანონსა, რომ ძალიან მალე აუცილებლად დაბრუნდებოდა.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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