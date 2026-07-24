თბილისში, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქუჩაზე მშენებარე ობიექტიდან მუშა გადმოვარდა და დაიღუპა. კაცი 40 წლამდე ასაკის იყო.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში „ნეტგაზეთს“ უთხრეს, რომ მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს.
მომხდართან დაკავშირებით დამატებითი დეტალები ჯერჯერობით უცნობია.
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