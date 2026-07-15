საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მაკა ბოჭორიშვილი აშშ-ის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს მიწვევით, მონაწილეობას მიიღებს „პოლიტიკური ტერორიზმის ხელახალი გააქტიურების შესახებ” მინისტერიალში ვაშინგტონში.
აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 15 ივლისს უმასპინძლებს სამიტს, „რათა განიხილონ პოლიტიკური ძალადობის ხელახალი აღზევების წინააღმდეგ ბრძოლის გზები“, — განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ხუთშაბათს.
პოლიტიკური ტერორიზმის აღორძინებისადმი მიძღვნილი მინისტერიალზე თავდაპირველად, დაახლოებით 60 ქვეყნის წარმომადგენლის დასწრება იყო დაანონსებული, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტმა პარასკევს X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა, რომ „დიდი ინტერესის“ გამო მინისტერიალს გააფართოვებდა და მოიწვედა დამატებით ქვეყნებს, რომლებიც „ულტრამემარცხენე ძალადობის მზარდ საერთაშორისო საფრთხესთან საბრძოლველად მუშაობენ“.
სამიტი ტარდება მას შემდეგ, რაც მაისში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ანტიტერორისტულ სტრატეგიას, რომელიც ფოკუსირებულია იმ ჯგუფების იდენტიფიცირებასა და ნეიტრალიზაციაზე, რომლებსაც თეთრი სახლი აფასებს, როგორც „ძალადობრივ, სეკულარულ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომელთა იდეოლოგია ანტიამერიკული, რადიკალურად ტრანსგენდერული ან ანარქისტულია, როგორიცაა „ანტიფა“.
სექტემბერში კონსერვატორი აქტივისტის, ჩარლი კირკის მკვლელობის შემდეგ, თეთრი სახლის თანაშემწეებმა მოუწოდეს კოორდინირებული ძალისხმევისკენ იმ უსახელო მემარცხენე ჯგუფების წინააღმდეგ, რომლებსაც ძალადობის ხელშეწყობაში ადანაშაულებენ.
ABC-ის ცნობით, ტრამპის ადმინისტრაციის ანტიტერორისტული მიდგომის ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, რომ მისი ფოკუსირება ულტრამემარცხენეების საფრთხეებზე არასწორია.
სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის (CSIS) მიერ 2025 წელს ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ში მემარცხენე ძალადობა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში გაიზარდა, „ის ძალიან დაბალი დონიდან გაიზარდა და გაცილებით დაბალია, ვიდრე მემარჯვენე და ჯიჰადისტი თავდამსხმელების მიერ განხორციელებული ძალადობის ისტორიული დონე“.
თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ აშშ-ის სტრატეგია ასევე ფოკუსირებული იქნება ძალადობის წაქეზებით გამოწვეულ მემარჯვენე ჯგუფებზე.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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