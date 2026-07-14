შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მძღოლი, რომელიც გორში დედა-შვილს დაეჯახა, ავტომობილს არაფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა.
როგორც უწყებაში ნეტგაზეთს განუცხადეს, ეს ფაქტი ალკოტესტმა დაადასტურა.
ქალაქ გორის ცენტრში, ჭავჭავაძის გამზირზე მანქანა დედას, 44 წლის ქალს და მის 3 წლის შვილს დაეჯახა.
ავარიის შედეგად დედაც და შვილიც დაიღუპნენ.
შსს-ში ნეტგაზეთს უთხრეს, რომ მძღოლი დაკავებულია.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტით მოძრაობის წესების დარღვევას გულისხმობს და ამ შემთხვევაში 6-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება: გახდი „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი, თუნდაც თვეში 1 ლარიდან.
წესებსა და პირობებს დეტალურად შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.