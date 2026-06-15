ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ერევანში რუსეთის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებაზე სომხეთში რუსეთის ელჩმა სერგეი კოპირკინმა  განაცხადა, რომ ამჟამად „აშკარაა, რომ სომხეთისა და რუსეთის ურთიერთობები ამჟამად გადააზრების და ცვალებად გლობალურ და რეგიონულ რეალობებთან ადაპტაციის ეტაპზეა“.

მისივე თქმით, “სომხეთისა და რუსეთის სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა ეფუძნება სტაბილურ ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ დიალოგს უმაღლეს დონეზე, მათ შორის სამთავრობათაშორისო, საპარლამენტთაშორისო და უწყებათაშორის ფორმატებში, რეგიონთაშორის კონტაქტებსა და მყარ სამართლებრივ საფუძველს”.

სომხეთში რუსეთის საელჩოს ცნობითვე, კოპირკინმა დაადასტურა მოსკოვის მზადყოფნა, “არსებული ორმხრივი და მრავალმხრივი მექანიზმების ფარგლებში, სომხეთთან ერთობლივი, კონსტრუქციული და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის გასაგრძელებლად”.

სომხეთის ხელისუფლების პროდასავლური კურსის გამო მოსკოვი გაბრაზებას არ მალავს. სომხეთის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა სხვადასხვა განცხადებითა და ქმედებით გამოიხატება. ამასთან, რუსეთმა სომხეთიდან პრაქტიკულად ყველა პროდუქციის იმპორტი აკრძალა.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

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