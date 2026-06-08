ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს. ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დილის 08:30 საათის მდგომარეობით გამოაქვეყნა არჩევნების შედეგები 2006 საარჩევნო უბნიდან 1924-ის მონაცემების საფუძველზე, რაც ბიულეტენების 94%-ის დამუშავებას შეადგენს.

ამ მონაცემებით:

  • ლიდერობს ამჟამად მმართველი „სამოქალაქო შეთანხმების“ პარტია – 50.07% (689 675 ხმა).
  • მეორე ადგილზეა „ძლიერი სომხეთის“ პარტიათა ალიანსი – 23.35% (321 597 ხმა).
  • მესამე პოზიციას იკავებს „სომხეთის“ პარტიათა ალიანსი – 9.96% (135 808 ხმა).
  • მეოთხე ადგილზეა „აყვავებული სომხეთის“ პარტია – 3.99% (54 900 ხმა).
  • მეხუთე ადგილზეა „ერთიანობის ფრთების“ პარტია – 2.28% (31 465 ხმა).

თუ საბოლოო შედეგებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება, ახალ პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება სამი პოლიტიკური ძალა:

  1. „სამოქალაქო შეთანხმება“
  2. „ძლიერი სომხეთი“
  3. „სომხეთის“ ალიანსი

„აყვავებული სომხეთის“ პარტია ამ ეტაპზე ვერ ლახავს საარჩევნო ბარიერს, თუმცა მის გადალახვასთან საკმაოდ ახლოსაა.

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.

ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.

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