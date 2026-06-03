აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის, მარკო რუბიოს განხადებით, იმედოვნებენ, რომ იხილავენ საქართველოს ტრაექტორიის ცვლილებას იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც ის დღეს იმყოფება.
ამის შესახებ მან კონგრესში ჯო უისლონის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა.
„პროირანული რეჟიმი და ჩინეთის კომუნისტური პარტია მხარს უჭერდნენ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას, რომელიც არალეგიტიმურია და საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას. საქართველოში გაყალბებული არჩევნები ჩატარდა. ამის გათვალისწინებით, ისინი ხელს უწყობენ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს და თეირანისთვის სანქციების გვერდის ავლას უზრუნველყოფენ. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს იმ სწრაფად მზარდი რადიკალიზაციის აღსაკვეთად, რომელსაც „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება უწყობს ხელს საქართველოში?“- ჰკითხა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა მარკო რუბიოს.
მარკო რუბიოს განცხადებით, „ქართულმა ოცნებამ“ ამერიკულ მხარეს ჰკითხა, თუ რა არის საჭირო უკეთესი ურთიერთობისთვის, რაზეც აშშ-სგან პასუხი მიიღეს. რუბიო იმედოვნებს, რომ საქართველოსგან ქცევის შეცვლასაც იხილავენ.
„საქართველოსთან დაკავშირებით თქვენ მართალი ხართ. ყველაფერი, რაც ახლახან ჩამოთვალეთ, ჩვენს შეშფოთებას იწვევს. მას შემდეგ მათ გადადგეს გარკვეული ნაბიჯები, რაც მიგვანიშნებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. ჩვენ მათ განვუმარტეთ, თუ რა იქნება ამისთვის საჭირო და რა მოეთხოვებათ. მივიღეთ რამდენიმე პოზიტიური პასუხიც. ასე რომ, იმედია, ვიხილავთ საქართველოს ტრაექტორიის ცვლილებას იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც ის დღეს იმყოფება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ყველაფერი, რაც ახლახან ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის მანამდე არსებულ პრობლემებს წარმოადგენს. მათ გვკითხეს, რა იქნება საჭირო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისთვის? ჩვენ ვუპასუხეთ და, იმედია, შევძლებთ ამ საფუძველზე წინსვლას და, შესაძლოა, ტრაექტორიის შეცვლას არა მხოლოდ ჩვენი და საქართველოს ურთიერთობის, არამედ მათი ქცევისაც“, – განაცხადა მარკო რუბიომ.
25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.
ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას.
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25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ.