25-28 მაისს საქართველოს მთავრობისა და ოპოზიციის ლიდერებთან გამართული შეხვედრების შემდეგ, სახელმწიფო დეპარტამენტის სტუმრად მყოფმა დელეგაციამ განცხადებები გაავრცელა.
„ქართული ოცნების“ მთავრობასთან შეხვედრის შესახებ გავრცელებულ განცხადებაში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს.
„25-28 მაისს თბილისში აშშ-ის დელეგაცია შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, ვიცეპრემიერებს, ბოჭორიშვილს, მდინარაძეს და მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს, ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების სამომავლო გზის განსახილველად.
დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას გაუზიარა ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა კონსტრუქციულ, მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და გამოხატა ინტერესი სუვერენულ პარტნიორებს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში ურთიერთპატივისცემაზე, საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ.
მხარეებმა განიხილეს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შესაძლო თანხვედრის სფეროები, მათ შორის: ეროვნული სუვერენიტეტისადმი საერთო ერთგულება, სამართლიანი ეკონომიკური გარემო, მავნე გარე გავლენებისადმი მდგრადობა და ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელიც ორივე ერს განსაზღვრავს. ეს თანხვედრა ქმნის მყარ საფუძველს, რომ უფრო წინ წავიდეს ღრმა პარტნიორობა.
აშშ-ის დელეგაციამ ხაზი გაუსვა ჩვენს ინტერესს, გაფართოვდეს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობა, მათ შორის: ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციებისთვის უფრო ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება.
მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის, ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნესგარემოსა და სტაბილური შიდაპოლიტიკური კლიმატის შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს ოპოზიციის ჩართულობას. დელეგაციამ განიხილა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც საქართველოს მთავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში.
შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად აამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს“, – ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებაში.
რაც შეეხება ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრის შესახებ გავრცელებულ განცხადებას, აქ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ, რომ ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს.
„აშშ-ის დელეგაციამ სიღრმისეული საუბრები გამართა საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, მათ შორის: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“, „კოალიცია ცვლილებისთვის“, „ძლიერი საქართველო – ლელოსა“ და პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ წარმომადგენლებთან.
დელეგაციამ მოისმინა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოპყრობის შესახებ 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმისა და არსებული პოლიტიკური გარემოს შესახებ.
დელეგაციამ მათ გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებ. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცეს. პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს ამერიკული ინვესტიციებისთვის, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის.
შეერთებული შტატები ერთგულია კონსტრუქციული ურთიერთობისა ყველა სერიოზულ პოლიტიკურ აქტორთან, რომელიც დაინტერესებულია საკუთარი ქვეყნის სტაბილურობით, სუვერენიტეტითა და კეთილდღეობით“, – ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებაში.
მანამდე აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა პატრიარქ შიო III-სთან შეხვედრის შესახებ გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც ხაზი იყო გასმული ეკლესიის ისტორიულ მისიაზე, ყოფილიყო ქართველთა შორის შემრიგებლის ხმა. დელეგაციამ იმედი გამოთქვა, რომ ეკლესია ეროვნული ერთიანობის გამტკიცების ამ მისიას განახლებული სულისკვეთებით გააგრძელებს.
