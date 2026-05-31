ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის შვილი, ანი ჩიხლაძე აცხადებს, რომ მამამისისთვის წაყენებული ბრალი აბსურდულია.
ანი ჩიხლაძის განცხადებით, გამჭვირვალობას, რეალურ მტკიცებულებებსა და სამართლიან დაცვას მოითხოვენ. მისი თქმით, არავინ უნდა განადგურდეს გასაიდუმლოებული ბრალდებებით, ზეწოლით ან შეთითხნილი ნარატივით.
„გუშინ დააკავეს მამაჩემი – ჟურნალისტი ირაკლი ჩიხლაძე, ძალიან მძიმე ბრალდებებით და მას ახლა 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
ჩემთვის, ჩვენი ოჯახისთვის და ყველასთვის, ვინც მამაჩემს იცნობს ეს ამბავი აბსურდული და წარმოუდგენელია.
ირაკლი არის მართლა ერთ-ერთი ყველაზე პატიოსანი და თავდადებული ჟურნალისტი, ვისაც ვიცნობ და ამას არ ვამბობ იმიტომ, რომ ის მამაჩემია, ამას ვამბობ მხოლოდ იმიტომ, რომ მთელი ცხოვრება ვხედავდი, თუ რას მიუძღვნა პროფესიული გზა.
ყველაფერი ის, რასაც მამა აკეთებდა დაკავშირებული იყო საქართველოს კეთილდღეობასთან და მშვიდობიანი მომავლის განვითარებასთან. მან მასწავლა სიყვარული, სამართლიანობის პატივისცემა და ის, რომ პატრიოტობა არ არის მხოლოდ სიტყვა, ეს არის პასუხისმგებლობა, ღირსება და მსხვერპლის გაღებისთვის მზადყოფნა. ძალიან მიჭირს იმის გააზრება, რომ ჩვენ ოჯახს ხშირად ძალიან ძვირად უჯდება პატრიოტიზმი და საქართველოს სიყვარული.
2008 წლის აგვისტოს ომში ბიძაჩემის, ჟურნალისტი გიგა ჩიხლაძის რუსების მიერ მკვლელობის შემდეგ მამაჩემი ამ ტკივილს ყოველდღიურად ატარებდა, მაგრამ მას წამით არ მიუცია ამ ტკივილისთვის სიძულვილის გაღვივების უფლება. მან აირჩია ბევრად რთული გზა – დიალოგი, პროფესიონალიზმი და მშვიდობისკენ სწრაფვა, რაც ჩემთვის ყოველთვის გამაოგნებელი და შთამაგონებელი იყო.
ის მონაწილეობდა პროექტებში, რომლებიც აერთიანებდა ქართველ, აფხაზ და ოს ჟურნალისტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. მართავდა შეხვედრებს, რომელთა მიზანი ყოველთვის იყო საერთო ენის გამონახვა, სტერეოტიპების დამსხვრევა და საუბარი პროფესიულ საკითხებზე: ჟურნალისტურ ეთიკაზე, მედიაზე, კომუნიკაციაზე და იმაზე, როგორ შეიძლება ომითა და ოკუპაციით გახლეჩილი საზოგადოების წევრებმა ერთმანეთი კვლავ ადამიანებად დაინახონ.
მამაჩემს სჯერა ,რომ საქართველოს მომავალი მხოლოდ სიმართლეზე, ღირსებაზე, დემოკრატიასა და მშვიდობაზე დგას.
დღეს მას ბრალს სდებენ ისეთ რამეში, რაც ეწინააღმდეგება ყველაფერს, რასაც ის მთელი ცხოვრების მანძილზე ემსახურებოდა.
ამ ეტაპზე საქმეს ჯერ კიდევ საიდუმლოობის გრიფი ადევს. მას შემდეგ, ბრალის წარდგენიდან გამოსულმა ადვოკატმა განაცხადა, რომ მსგავსი აბსურდი მას არ უნახავს. საქმეში არსებულ დოკუმენტებში საქართველო ნახსენები არ არის. წარმოუდგენელია ლაპარაკი ჯაშუშურ საქმიანობასა და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ წასვლაზე.
ერთი რამ ზუსტად ვიცი: მე ვიცნობ მამაჩემს. ვიცი მისი ღირებულებები. ვიცნობ მის საქმიანობას და ვიცი, რომ მას ყოველთვის საქართველოს სიყვარული ამოძრავებდა.
ეს მხოლოდ მამაჩემის საქმე არ არის. ეს რეალურად ყველას გვეხება. ახლა საკითხი დგას იმაზე, თუ როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება. თუ დღეს არ ვიბრძოლებთ სიმართლისთვის, გამჭვირვალობისა და სამართლიანობისთვის, მაშინ ასე სათითაოდ დაგვჩაგვრავენ ყველას. ეს პროცესი დიდი ხანია დაწყებულია, და უმოქმედობა მხოლოდ ამარტივებს ტოტალური უსამართლობისა და განუკითხაობის დაკანონებას.
დღეს ეს მამაჩემია – ჟურნალისტი, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება საქართველოს კეთილდღეობას, მშვიდობასა და მომავალს მიუძღვნა. ხვალ ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი თქვენთაგანი.
ჩვენ პატივს ვცემთ სამართლებრივ პროცესს, მაგრამ მოვითხოვთ გამჭვირვალობას, რეალურ მტკიცებულებებსა და სამართლიან დაცვას. არავინ უნდა განადგურდეს გასაიდუმლოებული ბრალდებებით, ზეწოლით ან შეთითხნილი ნარატივით.
მამაჩემმა მასწავლა საქართველოს სიყვარული. მან მასწავლა, რომ პატრიოტიზმი არ არის სიძულვილი, შიში ან დუმილი. პატრიოტიზმი არის ღირსება, სიმართლე, გამბედაობა დაპასუხისმგებლობა.
და ახლა, როცა მას 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, ჩვენ ვერ და არ გავჩუმდებით.
ჩვენი ოჯახი ძალიან რთული სამართლებრივი ბრძოლისთვის ემზადება. დაგვჭირდება მხარდაჭერა.
მივმართავ ყველას, ვინც იცნობს მას, ვინც იცის მისი საქმიანობა, ვისაც სჯერა სამართლიანობის, ან ვისაც უბრალოდ სჯერა, რომ ადამიანი რეალური მტკიცებულებების გარეშე არ უნდა გაანადგურონ“, – წერს ანი ჩიხლაძე.
