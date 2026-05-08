განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი, ზვიად ხარაზიშვილი (ხარება} ამბობს, რომ დაკავებული სპეცრაზმელები “გაწირეს”. ხარაზიშვილს ვერსიით, ისინი “ჩაუშვა” უშუალოდ სისტემაში დასაქმებულმა პირმა.
“ჩაშვებულია, აბა, რა არის. ჩამშვებებს და მაგნაირ ხალხს რა გამოლევს, ახლა, ხო, ხელს რომ იშვერენ. თვითონ თბილად იყოს და სხვა გაიწიროს – ალბათ ეგეთი რამე გააკეთა ვიღაც არაკაცმა. ეს ბიჭები ახლა რა შუაში იყვნენ?!”, – უთხრა მან TV პირველს.
ხარაზიშვილი ირწმუნება, რომ მისთვის მოქალაქეების ცემის ბრძანება არავის მიუცია და არც პირადად მას გაუცია მსგავსი ბრძანება მასზე დაქვემდებარებულებისთვის.
“18 წელი ვიყავი მე სპეცდანიშნულების რაზმის საბრძოლო დანაყოფის უფროსი. გეუბნები, მსგავსი ბრძანება არცერთ მინისტრს, არცერთ ხელმძღვანელს ჩემთვის არ მოუცია – ან ვინმე მოკალი, ან ვინმე სცემე. კარგად იცით, რამდენი მინისტრი გამოვიცვალე და რამდენი მთავრობა. არც დღეს ყოფილა მსგავსი რამე. კიდევ გეუბნებით – იყო დანაშაული? იყო გადაცდომა? მზად ვარ, პასუხი ვაგო მე პირადად ყველაფერზე. არც მე არ გამიცია ასეთი ბრძანებები, რომ წაქცეული ეცემა ვინმეს და მსგავსი რამეები, რაც იყო ცუდი, გაეკეთებინათ. არც ჩემთვის არავის არ დაუვალებია. არც სასიამოვნო მოსასმენი არაა ეგ, რომ მეკითხებიან – “იყო ეგეთი ბრძანება?” არ იყო. არაფერი ბრძანება არ ყოფილა”, – განაცხადა ზვიად ხარაზიშვილმა.
ჟურნალისტმა მას ჰკითხა, როგორ შეძლებს ამ სპეცრაზმელების იდენტიფიცირება. თუმცა ხარაზიშვილმა ესეც ეჭვქვეშ დააყენა:
“არ ვიცი, იდენტიფიცირება მოხდა, რო? მასკიანი ადამიანი … კარგად ხედავდით, როგორ იყო შენიღბული, თავის ფორმა-აღჭურვილობა როგორ ჰქონდა”, – თქვა მან.
2024 წელს აქციების დარბევის დროს ზვიად ხარაზიშვილი ამბობდა, რომ “სია ჰქონდა” და “არაკაცებს სცემდა”. გარდა ამისა, აქციაზე სპეცრაზმელების მიერ დაკავებული არაერთი მოქალაქე ჰყვება, რომ მას უშუალოდ “ხარებას” მითითებით სცემდნენ, ნაცემს ფოტოებს უღებდნენ და ხარებას უგზავნიდნენ. ნაცემი მოქალაქეები იხსენებდნენ, რომ “ხარება” პირადად ურეკავდა სპეცრაზმელებს და ეკითხებოდა, შეასრულეს თუ არა ბრძანება.