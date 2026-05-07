ყოფილ ჟურნალისტსა და ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ წარმომადგენელს, გიორგი უძილაურის პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კურტანიძემ მიიღო.
პროკურატურა მას საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობას ედავებოდა.
საქმეს გრიფი “საიდუმლო: ადევს. ამიტომ დეტალები საჯარო არ არის. მოკლე ინფორმაცია ბრალდების შესახებ გუშინ, 6 მაისს, პროკურატურამ გაავრცელა.
“სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე, მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, საქართველოს ინტერესების საზიანოდ, უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით, სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას”, – წერია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
უძილაური 5 მაისს დააკავეს. ის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი იყო. წარსულში კი ბიძინა ივანიშვილის “ქართუ ჯგუფის” საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ხელმძღვანელობდა. სწორედ გიორგი უძილაური უძღვებოდა წარსულში ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციებსაც.
