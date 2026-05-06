საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს, 6 მაისს, უკრაინული მხარის ინიციატივით, გაიმართა მაკა ბოჭორიშვილის სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრი სიბიჰასთან.
„საუბრისას განხილულ იქნა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს“, — აცხადებს საგარეო უწყება.
ანდრი სიბიჰა, თავის მხრივ, წერს, რომ ერევანში კონტაქტების შემდეგ, ქართველ კოლეგასთან დიალოგი გააგრძელა.
„დღევანდელი სატელეფონო საუბრის დროს აღვნიშნეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი და შევთანხმდით უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების ორმხრივ ინტერესზე. ვისაუბრეთ ორმხრივ ურთიერთობებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ურთიერთქმედებაზე. ასევე, დავადასტურეთ ჩვენი გახსნილობა ორმხრივი თანამშრომლობის წინსვლისა და აქტიური კონტაქტების შენარჩუნების მიმართ“, — წერს სიბიჰა.
I was glad to continue our dialogue with my Georgian colleague @MakaB__ following our recent contacts in Yerevan.
During our today’s call, we noted the constructive dialogue between our countries and agreed on the mutual interest in normalising the Ukraine-Georgia relations.
მაკა ბოჭორიშვილი და ანდრი სიბიჰა ერთმანეთს მანამდე ერევანში გამართულ ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვდნენ, ისევე როგორც ირაკლი კობახიძე და ვოლოდიმირ ზელენსკი. საუბარი უკრაინული მხარის ინიციატივით შედგა.