12 ივნისს, ბიუჯეტიდან მხარდაჭერილი Starring Georgia-ს პროექტის ფარგლებში, თბილისში ცნობილი ამერიკელი რეპერი კანიე ვესტი (ახალი სასცენო სახელით Ye) იმღერებს. მისი კონცერტი დინამო არენაზე გაიმართება.
ბილეთების ფასი ჯერ უცნობია.
კანიე ვესტის (Ye) ბოლო და ყველაზე მასშტაბური კონცერტები 2026 წლის პირველ და 3 აპრილს გაიმართა შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კი, ლოს-ანჯელესში (კალიფორნია), ცნობილ SoFi Stadium-ზე.
თითქმის 5-წლიანი პაუზის შემდეგ ეს ორი შოუ იყო მისი დიდი დაბრუნება სცენაზე ამერიკაში და ძირითადად მიეძღვნა მისი ახალი ალბომის — “Bully”-ის გამოსვლას.
კანიე ვესტის ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებული სკანდალები კვლავ მის ანტისემიტურ განცხადებებსა და ქმედებებს უკავშირდება.
ყველაზე ახალი და მასშტაბური სკანდალი ლონდონის ცნობილ Wireless Festival-ს უკავშირდება, სადაც კანიე ვესტი 2026 წლის ივლისში მთავარ ჰედლაინერად (სამივე დღეს) იყო გამოცხადებული. ამ გადაწყვეტილებას UK-ში მყისიერი და მწვავე რეაქცია მოჰყვა:
- მას შემდეგ, რაც ფესტივალმა რეპერი ჰედლაინერად დააანონსა, ღონისძიებას სოლიდარობის ნიშნად გამოეთიშნენ მთავარი სპონსორები, მათ შორის გიგანტური ბრენდები — Pepsi და Diageo (რომელიც ფლობს Johnnie Walker-ს, Captain Morgan-ს და ა.შ.).
- გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა, კირ სტარმერმა საჯაროდ დაგმო ფესტივალის ორგანიზატორების გადაწყვეტილება და მას “ღრმად შემაშფოთებელი” უწოდა კანიეს წარსული ანტისემიტური გამოხტომების გამო.
- 2026 წლის 7 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კანიე ვესტს ქვეყანაში შესვლის უფლება შეუჩერა (გაუუქმა მოგზაურობის ელექტრონული ავტორიზაცია). უწყების განმარტებით, მისი ბრიტანეთში ყოფნა “არ ემსახურებოდა საზოგადოებრივ სიკეთეს”.
- ვინაიდან მთავარი ჰედლაინერი ქვეყანაში ვეღარ შევიდოდა და სხვა არტისტებით ჩანაცვლება ასეთ მცირე დროში შეუძლებელი აღმოჩნდა, ორგანიზატორები იძულებულნი გახდნენ, 2026 წლის Wireless Festival მთლიანად გაეუქმებინათ და ბილეთების მფლობელებისთვის თანხა დაებრუნებინათ.
ბრიტანეთის მთავრობის რეაქცია გამოწვეული იყო კანიეს ბოლო წლების ქმედებებით, რომლებმაც 2025 წელს კიდევ უფრო რადიკალური სახე მიიღო:
- სიმღერა “Heil Hitler” – 2025 წელს მან გამოუშვა სიმღერა ამ სახელწოდებით, რომელშიც უშუალოდ ადოლფ ჰიტლერის 1935 წლის სიტყვით გამოსვლის ნაწილი (სემპლი) იყო გამოყენებული.
- მან საკუთარ ვებსაიტზე გასაყიდად გამოიტანა მაისურები, რომლებზეც სვასტიკა იყო გამოსახული.
- გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მის ახალ ალბომში შედიოდა ტრეკი, სახელწოდებით “Gas Chamber” (გაზის კამერა), რამაც ებრაული თემის უკიდურესი აღშფოთება გამოიწვია.
ბრიტანეთში აგორებული სკანდალისა და ფესტივალის გაუქმების საფრთხის ფონზე, კანიე ვესტმა სცადა სიტუაციის განმუხტვა: ჯერ კიდევ 2026 წლის იანვარში Wall Street Journal-ში მთლიანი გვერდი იყიდა, სადაც გამოაქვეყნა წერილი: “მათ, ვისაც ტკივილი მივაყენე”. ის საკუთარ ქმედებებს ბიპოლარული აშლილობით გამოწვეულ პარანოიდულ ეპიზოდებს აბრალებდა და აცხადებდა, რომ სინამდვილეში არც ნაცისტია და არც ანტისემიტი.
ეს არ ყოფილა ვესტის მიერ ბოდიშის მოხდის პირველი შემთხვევა – 2023 წელს რეპერმა ებრაულ ენაზე გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ებრაელ ხალხს პატიებას სთხოვდა, თუმცა მოგვიანებით საკუთარი სიტყვები უკან წაიღო და 2025 წელს თავი ისევ ნაცისტად გამოაცხადა.
აპრილში, Wireless-ის ირგვლივ ატეხილი სკანდალის დროს, მან განაცხადა, რომ სურდა პირადად შეხვედროდა ბრიტანეთის ებრაულ თემს, რათა დაემტკიცებინა, რომ შეცვალა საკუთარი დამოკიდებულება.
მიუხედავად ამ მცდელობებისა, ბრიტანეთის მთავრობამ და საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ მხოლოდ სიტყვები საკმარისი არ იყო მისი შეურაცხმყოფელი ქმედებების გადასაფარად.
მისი მომდევნო კონცერტი 2026 წლის 23 მაისს ინდოეთში (ნიუ-დელიში) არის დაგეგმილი, რასაც თურქეთისა და ევროპის სხვა ქვეყნების ტურნეები უნდა მოჰყვეს. თუმცა, ბრიტანეთის აკრძალვისა და Wireless Festival-ის გაუქმების შემდეგ, მედიაში აქტიურად საუბრობენ იმის შესახებ, დაუშვებენ თუ არა სხვა ქვეყნებიც მსგავს შეზღუდვებს.
უკვე ცნობილია, რომ ივნისში ვესტის კონცერტები გაუქმდა პოლონეთსა და შვეიცარიაში.