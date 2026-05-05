თბილისის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა კაცს, რომელსაც 51 600 ლარის მისაკუთრებას ედავებიან. მას 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
“გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებული დაარწმუნა, რომ სასათბურე მეურნეობის მოწყობისთვის, ჩინეთიდან საჭირო ტექნიკის შესყიდვა-ტრანსპორტირებაში დაეხმარებოდა. მისი მითითებით დაზარალებულმა თანხა ჩინურ კომპანიას გადაურიცხა.
რამდენიმე დღეში, შემსრულებელმა ორგანიზაციამ, ბრალდებულს, როგორც შუამავალს აცნობა, რომ 51 600 ლარის ღირებულების კონკრეტული ტექნიკის მიწოდებას ვერ შეძლებდა და თანხას დამკვეთს დაუბრუნებდა, რის შემდეგაც ამ უკანასკნელმა კომპანიას თავისი საბანკო მონაცემები მიაწოდა და თანხის მის ანგარიშზე ჩარიცხვა მოითხოვა. ჩარიცხული თანხა კი სრულად მიისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა”, – აცხადებენ უწყებაში.
პოლიციამ ბრალდებული 4 მაისს დააკავეს.
გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ბ ქვეპუნქტებით, ეაც გულისხმობს თაღლითობით დიდი ოდენობის თანხის მითვისებას.