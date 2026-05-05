ერევანში გამართული სომხეთ-ევროკავშირის პირველი სამიტი მხარეების მიერ ისტორიულ ეტაპად შეფასდა ორმხრივ ურთიერთობებში – გაფორმდა რამდენიმე სტრატეგიული დოკუმენტი და ინიციატივა, რომლებიც თანამშრომლობის გაღრმავებას ისახავს მიზნად.
როგორც „არმენპრესი“ იუწყება, სამიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა სომხეთსა და ევროკავშირს შორის კავშირის სფეროში პარტნიორობის დოკუმენტს. ასევე პარაფირებული იქნა სამუშაო შეთანხმება სომხეთის რესპუბლიკასა და ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტოს შორის საზღვრების მართვის სფეროში ოპერატიული თანამშრომლობის შესახებ.
ხელმოწერის ცერემონიას ესწრებოდნენ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, ევროპული საბჭოს თავმჯდომარე ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი.
სომხური მხრიდან დოკუმენტს ხელი მოაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაჰან კოსტანიანმა, ხოლო ევროპული მხრიდან ევროკომისიის გაფართოებისა და აღმოსავლეთ სამეზობლოსა და თურქეთის საკითხებზე გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელმა ადრიენ კირალიმ.
ამავე დროს, სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არპინე სარგსიანმა და ევროპის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ჰანს ლეიტენსმა პარაფირება გაუკეთეს ოპერატიული თანამშრომლობის სამუშაო შეთანხმებას.
გარდა ამისა, ევროკავშირის ელჩმა სომხეთში ვასილის მარაგოსმა სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს გადასცა ევროკომისიის ანგარიში ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
ანგარიშში აღნიშნულია სომხეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯების პოზიტიური პროგრესი და წარმოდგენილია რეკომენდაციები, რომლებიც აუცილებელია სომხეთსა და ევროკავშირს შორის სრული ვიზალიბერალიზაციის მისაღწევად, ყველა შესაბამისი პირობის შესრულების შემთხვევაში.