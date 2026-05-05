ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 53 ხმით, 14-ის წინააღმდეგ, მიიღო რიგით მეორე კრიტიკული ანგარიში საქართველოს, როგორც კანდიდატი ქვეყნის შესახებ.
ყოველწლიური ანგარიში, რომელზეც ევროპარლამენტში მუშაობა მიმდინარეობს, წარმოადგენს ევროპარლამენტის პასუხს ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშებზე კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი სახელმწიფოების შესახებ. ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტი აფასებს საქართველოს პროგრესს კომისიის 2025 წლის ანგარიშის საფუძველზე და მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც წარმოადგენს პარლამენტის ოფიციალურ პოზიციას საქართველოს შესახებ.
საკითხზე მომხსენებელია ლიეტუველი ევროპარლამენტარი „ევროპის სახალხო პარტიიდან“ რასა იუკნევიჩიენე.
„ჩანს, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ხალხი და სრულიად განსხვავებული შეხედულებების მქონე პროევროპული პოლიტიკური ჯგუფები დაერწმუნებინა იმაში, რომ ქვეყანაში არსებული ვითარება ევროკავშირის კანდიდატობის არცერთ კრიტერიუმს აღარ აკმაყოფილებს“, — განაცხადა იუკნევიჩიენემ კომიტეტის სხდომაზე.
მან ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოზე კრიტიკული ანგარიშის მიღება ხდება ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანებისა და სომხეთ-ევროკავშირის სამიტების პარალელურად.
„ვფიქრობ, ყველა პროევროპელი ქართველი მოხარულია, რომ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის პერსპექტივა ცოცხალია, თუმცა მესმის ქართველების იმედგაცრუება იმის გამო, რომ თბილისი ამ პროცესებს მიღმაა. ამ დროისთვის. მე მჯერა საქართველოსა და ქართველი ხალხის ევროპული პერსპექტივის“, — დასძინა იუკნევიჩიენემ.
ახალ ანგარიში იმეორებს ევროპარლამენტის პოზიციას, რომ 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბდა და გმობს სრული ავტორიტარიზმისკენ „ქართული ოცნების“ ტრაექტორიის გაძლიერებას.
ანგარიში ხაზს უსვამს საქართველოში დემოკრატიულ უკუსვლას, პოლიტიკურ რეპრესიებს, ჟურნალისტებისა და უფლებადამცველების შევიწროებას, შემზღუდავი კანონმდებლობის მიღებას ოპოზიციური ხმების, დამოუკიდებელი მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობას, სამართალდამცავების მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენების, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ბრალდებებს მომიტინგეებისა და დაკავებულების.
ევროპარლამენტარები მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირის შემდგომი ჩართულობა საქართველოსთან, მკაცრად უნდა იყოს დამოკიდებული ხელისუფლების მიერ ანტიდემოკრატიული და ანტიევროპული კურსის შეცვლაზე.
ანგარიში ასევე მოუწოდებს საქართველოს ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლებისკენ და აღნიშნავს, რომ ასეთი პატიმრების არსებობა შეუთავსებელია ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებთან.
ანგარიშით ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროკავშირის ყველა ქვეყანას, მიიღონ კოორდინირებული შემზღუდავი ზომები ყველა პასუხისმგებელი პოლიტიკოსის, ოფიციალური პირისა და ხელშემწყობის წინააღმდეგ. ეს მოიცავს სანქციების სიების გაფართოებას, აქტივების ყოვლისმომცველ გაყინვას და სავიზო აკრძალვებს მათთვის, ვინც პასუხისმგებელია სახელმწიფოს მიტაცებაზე, რეპრესიებსა და რეჟიმის მიერ დაფინანსებულ პროპაგანდაზე. ანგარიში მოითხოვს დაუყოვნებლივი და მიზანმიმართული პერსონალური სანქციების დაწესებას ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრებისა და კომპანიების წინააღმდეგ.
ანგარიში სინანულით აღნიშნავს, რომ საქართველო კვლავ არაა თანხვედრაში რუსეთის, ბელარუსისა და ირანის წინააღმდეგ დაწესებული ევროკავშირის სანქციების აბსოლუტურ უმრავლესობასთან და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, გააძლიეროს თანამშრომლობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული საქართველოს ტერიტორიის ან ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული პირების გამოყენება ევროკავშირის შემზღუდავი ზომებისთვის გვერდის ავლის მიზნით;
ხაზს უსვამს, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზის მიტოვების შემდეგ, „ქართული ოცნება“ ახორციელებს სტრატეგიულ შემობრუნებას ჩინეთთან, რუსეთთან და ირანთან თანამშრომლობისკენ;
კიდევ ერთხელ უმკაცრესად გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების — აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმდინარე ოკუპაციას და უწყვეტ „ბორდერიზაციის“ პროცესს.
საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ მიღების შემდეგ, ანგარიში პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე ივნისის შუა რიცხვებში გავა.