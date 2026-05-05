ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ სომხეთი შესაძლოა რეგიონში ახალი სავაჭრო მარშრუტების ჰაბად ჩამოყალიბდეს.
„არმენპრესის“ ცნობით, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ამის შესახებ ერევანში, სომხეთი-ევროკავშირის პირველი სამიტის ფარგლებში, სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრისას განაცხადა.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ევროპისთვის ცენტრალური აზიისა და კასპიის ზღვისკენ მიმავალი უმოკლესი გზა სწორედ სომხეთზე გადის, თუმცა იქვე დასძინა, რომ ეს მარშრუტი ომის გამო ჩაკეტილი იყო.
„ახლა თქვენ ამას ცვლით მშვიდობის სასარგებლოდ გაკეთებული გაბედული არჩევანისა და ევროპულ ქსელებში მეტი ინტეგრაციის წყალობით. ამის დამსახურებით, სომხეთი შეიძლება გახდეს ახალი სავაჭრო გზების რეგიონული ცენტრი“, – განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა.
მისივე განცხადებით, ევროკავშირი მზად არის სომხეთთან თანამშრომლობა გააღრმავოს როგორც ენერგეტიკის სფეროში, ისე ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულებით.
ფონ დერ ლაიენის თქმით, სომხეთსა და ევროპას შორის ყოველთვის არსებობდა განსაკუთრებული კავშირი.
„მაგრამ ჩვენ გვაერთიანებს არა მხოლოდ საერთო ისტორია და კულტურა, არა მხოლოდ ჩვენი უძველესი კავშირები, არამედ ის შესაძლებლობებიც, რომლებიც წინ გველის“, – თქვა ევროკომისიის პრეზიდენტმა.
როგორც ფონ დერ ლაიენი ამბობს, დღეს სომხეთი და ევროკავშირი ერთმანეთთან ისე ახლოს არიან, როგორც არასდროს.
მანვე ყურადღება გაამახვილა სომხეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში არსებულ პოზიტიურ პროგრესზე.
ფონ დერ ლაიენმა შეახსენა დამსწრეებს, რომ ევროკავშირის „Global Gateway“ სტრატეგიის ფარგლებში, სომხეთში ინვესტიციებისთვის უკვე გათვალისწინებულია 2.5 მილიარდი ევრო.
„უკრაინიდან ირანამდე მთელი რეგიონი ომებით ირყევა, მაშინ როდესაც აქ, სამხრეთ კავკასიაში, სხვა ისტორია და სხვა ვითარებაა. ახალი კონფლიქტების ეპოქაში თქვენ აშუშებთ ძველ ჭრილობებს და ჩვენ გვსურს დაგეხმაროთ, რათა ვაჩვენოთ, რომ მშვიდობას კეთილდღეობა მოაქვს“, – განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა.
მან მაგალითად ევროკავშირის ჩამოყალიბების ისტორია მოიყვანა, როდესაც წარსულში მტერმა ქვეყნებმა სავაჭრო კავშირების დამყარების გზით შეძლეს მეგობრობის დამკვიდრება და რეგიონში მშვიდობის მოტანა.