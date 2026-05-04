საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გამოეხმაურა ერევანში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების (EPC) სამიტს.
სააკაშვილის თქმით, მისი კურსი რომ გაგრძელებულიყო, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების (EPC) სამიტი არა ერევანში, არამედ კავკასიის ტრადიციულ ცენტრში – თბილისში გაიმართებოდა.
„დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე კავკასიის ისტორიაში. მთელი ევროპის ლიდერები ჩამოვიდნენ კავკასიაში პირველად, ოღონდ სადაც ტრადიციული ცენტრი იყო, იქ კი არა, ყველამ ვიცით, რომ კავკასიის ტრადიციული ცენტრი არის თბილისი, არამედ ჩამოვიდნენ ერევანში…
ივანიშვილმა 2013 წელს გამოგვიცხადა, რომ მისთვის მისაბაძი იყო მაშინდელი სომხეთის საგარეო პოლიტიკა. ახლა ჩვენ გადავიქეცით 2013 წლის სომხეთად და სომხეთი გადაიქცა 2012 წლამდელ საქართველოდ.
ვინმეს ეჭვი ხომ არ გეპარებათ, დღეს რომ ჩემი კურსი ყოფილიყო გაგრძელებული, ყველა ეს ევროპელი ლიდერი ჩამოვიდოდა თბილისში და არ მოუხდებოდათ 40 წუთით მეტი ფრენა ერევნამდე“, – განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა.
4-5 მაისს სომხეთის დედაქალაქში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მე-8 სამიტი იმართება თემაზე: „მომავლის მშენებლობა: ერთიანობა და სტაბილურობა ევროპაში“, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად სომხეთს რამდენიმე ათეული ქვეყნის ლიდერი ეწვია. სამიტში მონაწილეობისთვის ერევანში ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ჩავიდნენ. სამიტზე პირველად, სტუმრის სტატუსით მიწვეულია არაევროპული ქვეყნის ლიდერი – კანადის პრემიერ-მინისტრი მარკ კარნი.