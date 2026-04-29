აშშ-ისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პუტინს ცოტა ხნით ცეცხლის შეწყვეტა შესთავაზა.
„ვფიქრობ, რომ მან შეიძლება ეს გააკეთოს. მან შეიძლება გამოაცხადოს რაიმე ამასთან დაკავშირებული“, — თქვა ტრამპმა.
საუბარი ასევე შეეხო ირანს. დონალდ ტრამპის თქმით, პუტინმა მას შესთავაზა ჩართულობა ირანში მიერ ურანის გამდიდრების საკითხის მოგვარებაში, თუმცა აშშ-ის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ურჩევნია, უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებაში ჩაერთოს.
რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვის ცნობით, სატელეფონო საუბარია ვლადიმერ პუტინის ინიციატივით შედგა და საათ-ნახევარზე მეტხანს გაგრძელდა. უშაკოვმა საუბარს მეგობრული, გულწრფელი და საქმიანი უწოდა.
„ვლადიმერ პუტინი მართებულად მიიჩნევს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას ირანთან მიმართებით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელების შესახებ. ამან შანსი უნდა მისცეს მოლაპარაკებებს და ზოგადად, ხელი შეუწყოს ვითარების სტაბილიზაციას. ამასთან, რუსეთის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა გარდაუვალ დამღუპველ შედეგებზე არა მარტო ირანისა და მისი მეზობლებისთვის, არამედ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, თუკი აშშ და ისრაელი კვლავ გადავლენ ძალისმიერ ქმედებებზე. რა თქმა უნდა, სრულიად მიუღებლად და სახიფათოდ ჩანს ირანის ტერიტორიაზე სახმელეთო ოპერაციის ვარიანტი. რუსეთი მტკიცედ არის განწყობილი, ყოველმხრივი დახმარება გაუწიოს დიპლომატიურ ძალისხმევას კრიზისის მშვიდობიანი გადაჭრის გზების მოსაძიებლად და შესთავაზა მთელი რიგი მოსაზრებები, რომლებიც მიმართულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული უთანხმოებების მოსაგვარებლად“, — განაცხადა უშაკოვმა.
რაც შეეხება უკრაინის საკითხის მოგვარებას, უშაკოვის თქმით, ამერიკის პრეზიდენტმა აქცენტი გააკეთა საბრძოლო მოქმედებების სწრაფი შეწყვეტის მნიშვნელობაზე, ასევე საკუთარი მხრიდან მზადყოფნაზე, ყოველნაირად შეუწყოს ხელი ამ პროცესს.
„ტრამპს სჯერა, რომ შეთანხმება, რომელიც წერტილს დაუსვამდა კონფლიქტს უკრაინაში, უკვე ახლოსაა. ტრამპის თხოვნით, პუტინმა დაახასიათა მიმდინარე ვითარება შეხების ხაზზე, სადაც ჩვენი ჯარები ინარჩუნებენ სტრატეგიულ ინიციატივას და ავიწროებენ მოწინააღმდეგის პოზიციებს. აღინიშნა ისიც, რომ 2025 წლის დასაწყისიდან რუსეთმა უკრაინას გადასცა 20 000-ზე მეტი დაღუპულის ცხედარი, ხოლო მათ ჩვენ — 500-ზე ოდნავ მეტი. როგორც პუტინმა, ისე ტრამპმა არსებითად მსგავსი შეფასებები მისცეს ზელენსკის მეთაურობით კიევის რეჟიმის ქმედებებს, რომელიც ევროპელების წაქეზებითა და მათი მხარდაჭერით, კონფლიქტის გაჭიანურების ხაზს ატარებს. რუსეთის ლიდერმა პირდაპირ თქვა, რომ კიევი მიმართავს აშკარა ტერორისტულ მეთოდებს და თავს ესხმის წმინდა სამოქალაქო ობიექტებს რუსეთის ტერიტორიაზე. ჩვენმა პრეზიდენტმა კვლავ დაადასტურა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნები ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება მიღწეული“, — განაცხადა უშაკოვმა.
მისი თქმით, პუტინი მზადაა აღდგომის მსგავსად, ზავი გამოცხადდეს 9 მაისსაც.