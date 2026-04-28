სომხეთის პრემიერ-მინისტრის, ნიკოლ ფაშინიანის პრესსპიკერი ეხმაურება ქართულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას სომხეთის მიერ სასაზღვრო სოფლის ქართული მხარისთვის გადაცემის შესახებ.
“რიგ მედიასაშუალებებში გავრცელდა „ინფორმაცია“, თითქოს საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის ფარგლებში მიღწეულია შეთანხმება, რომლის თანახმადაც სომხური ჯილიზა, სოფელი, რომელიც ალავერდის გაერთიანებულ თემში შედის, გადასცემს ქართულ მხარეს.
სომხეთის რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორიის რომელიმე ნაწილის სხვა ქვეყნისთვის გადაცემის განზრახვის, გეგმის ან შეთანხმების შესახებ ნებისმიერი განცხადება, მოსაზრება ან „ინფორმაცია“ არ შეესაბამება სინამდვილეს.
შესაბამისად, როგორც ადრე, ისე ახლა და მომავალშიც, მსგავსი შინაარსის ნებისმიერ პუბლიკაციას უარვყოფდით, უარვყოფთ, რადგან ისინი გამოგონილია”, – წერს ფაშინიანის პრესსპიკერი ნაზელი ბაგდასარიანი.