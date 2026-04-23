დღეს ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურად დაამტკიცა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-20 პაკეტი და 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხი უკრაინისთვის, რასაც ორბანის მთავრობა ბლოკავდა.
სანქციების მე-20 პაკეტი მოიცავს დამატებით 120 ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სანქციების სიებში შეყვანის ყველაზე დიდი პაკეტია და აწესებს 36 ახალ შეზღუდვას რუსეთის ენერგეტიკული სექტორის როგორც მოპოვებითი, ისე გადამმუშავებელი სეგმენტებისთვის, მათ შორის ნავთობის მოპოვების, გადამუშავებისა და ტრანსპორტირებისთვის.
დამატებით 46 გემს დაუწესდა პორტებში შესვლისა და საზღვაო ტრანსპორტთან დაკავშირებული ფართო სპექტრის მომსახურების აკრძალვა, რამაც სანქცირებული გემების საერთო რაოდენობა 632-მდე გაზარდა. ეს ზომები მიმართულია არაწევრი ქვეყნების ტანკერებისკენ, რომლებიც „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ნაწილია და გვერდს უვლიან ნავთობის ფასის ზედა ზღვრის მექანიზმს, სხვაგვარად უჭერენ მხარს რუსეთის ენერგეტიკულ სექტორს, ან გადააქვთ სამხედრო აღჭურვილობა რუსეთისთვის ან მოპარული უკრაინული მარცვლეული.
მე-20 პაკეტი ასევე აწესებს სავალდებულო შემოწმების ვალდებულებას ტანკერების გაყიდვისას, რაც, ევროკავშირის თანახმად, რუსეთს გაურთულებს თავისი ჩრდილოვანი ფლოტის გაფართოებას. ასევე იკრძალება ტექნიკური მომსახურება და სხვა სერვისები რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის (LNG) ტანკერებისა და ყინულმჭრელებისთვის. გარდა ამისა, 2027 წლის იანვრიდან უკანონო იქნება LNG ტერმინალის მომსახურების მიწოდება რუსული სუბიექტებისთვის ან იმ პირებისთვის, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეები ან ოპერატორები ფლობენ ან აკონტროლებენ.
პაკეტი კრძალავს ტრანზაქციებს ორ რუსულ პორტთან — მურმანსკთან და ტუაფსესთან — და ინდონეზიის კარიმუნის პორტის ნავთობტერმინალთან, რომლებიც გამოიყენება ნავთობის ფასის ზედა ზღვრის გვერდის ავლისთვის.
ევროკავშირმა ასევე აკრძალა ტრანზაქციები 20 რუსულ ბანკთან და კრიპტოვალუტა RUBx-ში.
მე-20 პაკეტი კიდევ უფრო ზღუდავს რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსს 58 კომპანიისა და მასთან დაკავშირებული პირების სანქცირებით, რომლებიც ჩართულნი არიან მათ შორის სამხედრო საქონლის (მაგალითად, დრონების) შემუშავებასა და წარმოებაში. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა 16 სუბიექტს, რომლებიც ბაზირებულნი არიან ჩინეთში, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, უზბეკეთში, ყაზახეთსა და ბელარუსში, რომლებმაც რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსს მიაწოდეს ორმაგი დანიშნულების საქონელი ან იარაღის სისტემები.
გარდა ამისა, 60 ახალ სუბიექტს დაუწესდება გამკაცრებული საექსპორტო შეზღუდვები იმ ნივთებზე, რომლებიც ხელს უწყობს რუსეთის თავდაცვის სექტორის ტექნოლოგიურ გაძლიერებას. ზოგიერთი ეს სუბიექტი ასევე მდებარეობს მესამე ქვეყნებში, როგორიცაა ჩინეთი (ჰონგ-კონგის ჩათვლით), თურქეთი და არაბთა გაერთიანებული საემიროები.
პირველად, ევროკავშირი ააქტიურებს სანქციების გვერდის ავლის საწინააღმდეგო ინსტრუმენტს და კრძალავს ყირგიზეთში ნებისმიერი კომპიუტერული პროგრამული მართვის (CNC) ჩარხისა და რადიოსადგურის ექსპორტს, რადგან მიიჩნევს, რომ არსებობს მაღალი რისკი, ეს პროდუქტები რეექსპორტირებული იქნება რუსეთში.
„დღეს ჩვენ საბოლოოდ დავძლიეთ ჩიხი. უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გარდა, ჩვენ ასევე მივიღეთ სანქციების მე-20 პაკეტი. ევროკავშირი უკრაინას მიაწვდის ყველაფერს, რაც მას პოზიციების შესანარჩუნებლად სჭირდება, პარალელურად კი, ჩვენ შევაფერხებთ მათ, ვინც ხელს უწყობს რუსეთის უკანონო აგრესიას. რუსეთის სამხედრო ეკონომიკა მზარდი ზეწოლის ქვეშაა, უკრაინა კი დიდ სტიმულს იღებს. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ზეწოლა მანამ, სანამ პუტინი არ მიხვდება, რომ მისი ომი არსად მიიყვანს“, — განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა.
დღესვე საბჭომ საბოლოოდ დაამტკიცა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის მხარდაჭერის სესხი, რაზეც 2025 წლის დეკემბერში შეთანხმდა. ეს ნაბიჯი საშუალებას მისცემს კომისიას, დაიწყოს თანხების გაცემა 2026 წლის მეორე კვარტალში.
უკრაინის მხარდამჭერი 90 მილიარდი ევროს ოდენობის უპროცენტო სესხი 2026-27 წლებისთვის დაფინანსდება ევროკავშირის კაპიტალის ბაზრებზე აღებული სესხებით და უზრუნველყოფილი იქნება ევროკავშირის ბიუჯეტის რესურსებით. სესხი უნდა დაიფაროს რუსეთის მიერ უკრაინისთვის გადასახდელი რეპარაციებით. მანამდე რუსეთის აქტივები გაყინული დარჩება და ევროკავშირი იტოვებს უფლებას, გამოიყენოს ისინი სესხის დასაფარად.
სესხის უზრუნველყოფაში მონაწილეობას არ მიიღებენ უნგრეთი, ჩეხეთი და სლოვაკეთი. სესხის იმპლემენტაციის გადაწყვეტილება დღეს მიღებულ იქნა გაძლიერებულ თანამშრომლობაში მონაწილე 24 წევრი სახელმწიფოს მხარდაჭერით.
