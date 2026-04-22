წელს მუსიკალური ფესტივალი TBILISI OPEN AIR 4-5 ივლისს მეთხუთმეტედ გაიმართება.
ორგანიზატორების განცხადებით, მიუხედავად მრავალი გამოწვევისა, ფესტივალი კვლავ ერთგული რჩება თავისი იდეოლოგიის „მუსიკა ათავისუფლებს” და მსმენელს კვლავ Lisi Wonderland-ში ეპატიჟება.
„ფესტივალი გამორჩეული იქნება არა მხოლოდ ლაინაფით, არამედ ახალი კოლაბორაციებითა და სივრცეებით“, – აცხადებენ ორგანიზატორები.
Tbilisi Open Air-ის ორგანიზატორების განცხადებით, წლევანდელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამებაა იმ გზის, რომელიც TOA-მ 2009 წლიდან დღემდე გაიარა:
- „Zion Garden-ის 10 წელი: ფესტივალის საკულტო psy-ტრანს სცენა ათწლიან იუბილეს აღნიშნავს.
- Mzesumzira-ს დებიუტი: წელს პირველად, TOA-ს მრავალფეროვან ოჯახს გამორჩეული ენერგიითა და ფერებით ჩვენი მეგობარი MZESUMZIRA-ს სცენა შემოუერთდება.
- ფეხბურთი და მუსიკა: მსოფლიო ჩემპიონატის პარალელურად, ფესტივალზე მოეწყობა სპეციალური ზონა, სადაც გულშემატკივრები მერვედფინალურ მატჩებს დიდ ეკრანზე ერთად ვუყურებთ.
Supernatural Wine Festival: მუსიკასთან ერთად, სტუმრებს სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში საუკეთესო ნატურალური ღვინოების აღმოჩენა და გასინჯვა შეეძლებათ.
ლაინაფი: საერთაშორისო სცენა და აქტუალური ქართული მუსიკა
წლევანდელი მთავარი სცენის ჰედლაინერი ბრიტანული შუგეიზის (Shoegaze) გავლენიანი ბენდი, Slowdive-ია, რომელიც საქართველოს პირველად ეწვევა. მათთან ერთად საიუბილეო პროგრამაშია:
- Hooverphonic – ბელგიური ტრიპ-ჰოპისა და ორკესტრული პოპის გამორჩეული წარმომადგენლები.
- Molchat Doma – ბელარუსული წარმოშობის პოსტ-პანკ ბენდი, რომელიც TOA-ზე დაბრუნებას განსაკუთრებული მუხტით გეგმავს.
- Jay-Jay Johanson – შვედი მუსიკოსი, მელანქოლიური ელექტრო-პოპის სიმბოლო.
- Kordz & Security with Gori Children’s Choir feat. Mechanical Rainbow – ექსკლუზიური პერფორმანსი, რომელიც ფესტივალის ერთ-ერთ მთავარ აღმოჩენად იქცევა.
- ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს MZESUMZIRA-ს სცენაზე Matias Aguayo და Fantastic Man b2b Tornado Wallace დახვდებათ, ხოლო Zion Garden-ს იუბილეზე პირველად ეწვევა მსოფლიოში ცნობილი პროდიუსერი Ace Ventura“, – აცხადებენ ფესტივალის ორგანიზატორები.
ბილეთები და Early Bird
- ფესტივალზე დასასწრები Early Bird აბონემენტების გაყიდვა უკვე დაწყებულია:
სტანდარტული აბონემენტი: 105 ლარი
- აბონემენტი ახალი თიბისი ბარათით (-20%): 84 ლარი
- აბონემენტი ახალი თიბისი კონცეპტ Visa ბარათით (-25%): 78.75 ლარი
Early Bird აბონემენტების რაოდენობა შეზღუდულია. Early Bird-ის დასრულების შემდეგ აბონემენტის ფასი მოიმატებს და დღიური ბილეთების გაყიდვაც დაიწყება.
ასაკობრივი პოლიტიკა: 10 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის შემოსვლა უფასოა (სრულწლოვანის თანხლებით). 11-17 წლის მოზარდებისთვის აუცილებელია ბილეთი და სრულწლოვანი თანმხლები პირი.
კარი იხსნება: 4 ივლისს, 14:00 საათზე.