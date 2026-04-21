უფლებადამცველი ორგანიზაციები ევროპის საბჭოს სადიგოვის საქმეზე რეაგირებისკენ მოუწოდებენ

21 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რვა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, ალენ ბერსეს, მოუწოდა რეაგირება მოახდინოს ჟურნალისტ აფგან სადიგოვის საქართველოდან აზერბაიჯანში იძულებით დაბრუნების საქმეზე.

ორგანიზაციების განცხადებით, სადიგოვის დეპორტაცია 2026 წლის 5 აპრილს განხორციელდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სავალდებულო დროებითი ზომის მიუხედავად, რომელიც აზერბაიჯანში მის ექსტრადიციას 2025 წლის შემდეგ კრძალავდა.

წერილში ევროპის საბჭოს ოთხი მოთხოვნით მიმართავენ: გამოიკვლიონ საქართველოს ქმედებების შესაბამისობა ევროპულ კონვენციასთან, მოითხოვონ განმარტებები აზერბაიჯანისგან, დანიშნონ სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და წევრ ქვეყნებს სადიგოვის დაცვისთვის დიპლომატიური ზომების გამოყენებისკენ მოუწოდონ.

ორგანიზაციების შეფასებით, სადიგოვის საქმე ერთეული შემთხვევა არ არის და იგი საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის კრიტიკოსთა დევნის კოორდინირებული პრაქტიკის ნაწილია.

2026 წლის 4 აპრილს ჟურნალისტი აფგან სადიგოვი თბილისში ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. მის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება მოხდა 2026 წლის 1 აპრილს გამოქვეყნებული Facebook პოსტის გამო. პოსტის შინაარსი შემდეგნაირია: [იქ, სადაც დიქტატურაა, პოლიციელები მზად არიან, ხელფასისა და „პაგონების“ სანაცვლოდ ყველაფერი გაყიდონ და ფეხქვეშ გათელონ და ამას სიამოვნებით, მთელი გულით და სიამაყით აკეთებენ.]

2026 წლის 5 აპრილს, კვირას, გამთენიისას, დაახლოებით 03:00-04:00 საათზე ჩატარდა სასამართლო პროცესი, სადაც მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა აფგან სადიგოვი სამართალდამრღვევად ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით.  სასამართლომ მას შეუფარდა 2000 ლარის ოდენობით ჯარიმა, საქართველოდან გაძევება თავის წარმოშობის ქვეყანაში (აზერბაიჯანში) და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა 3 წლის ვადით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საიამ 2024 წლის პროევროპული აქციების დროს დაზარალებულებზე სტრასბურგში საჩივარი გაგზავნა

“ოცნება” ასაკრძალი პარტიების სიას “ფედერალისტებსაც” ამატებს

თიბისის მხარდაჭერით თბილისის წიგნის ბაზრობა გაიმართება

დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები მიმართვას ავრცელებენ

უფლებადამცველი ორგანიზაციები ევროპის საბჭოს სადიგოვის საქმეზე რეაგირებისკენ მოუწოდებენ
სააკაშვილის განცხადება ეწინააღმდეგება ურთიერთპატივისცემის პრინციპს – ოპოზიციის ალიანსი 20.04.2026
აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო: საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემური კრიზისია 20.04.2026
სოხუმი აცხადებს, რომ საქართველო ევროკავშირში არ უნდა შევიდეს 20.04.2026
ბინის ყიდვა განვადებით თუ საბანკო სესხი? 20.04.2026
საზმაუს გათავისუფლებული თანამშრომლების საჩივარი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა 20.04.2026
ეკლესია მაგალითს მისცემს საზოგადოებას, როგორი კულტურის პირობებში უნდა ჩატარდეს არჩევნები – მიტროპოლიტი გრიგოლი 20.04.2026
