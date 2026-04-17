ახალი ამბები

ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეს ხსნის

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანი აცხადებს, რომ ჰორმუზის სრუტეს ხსნის.

ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაღჩიმ პლატფორმა X-ზე დაწერა.

„ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად, ყველა კომერციული გემის მიმოსვლა ჰორმუზის სრუტეში სრულიად ღიად ცხადდება ზავის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში, იმ კოორდინირებული მარშრუტით, რომელიც ირანის ისლამური რესპუბლიკის პორტებისა და საზღვაო ორგანიზაციის მიერ უკვე გამოცხადებულია“, – აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

მიუხედავად აშშ-სა და ირანს შორის დადებული ორკვირიანი ზავისა, რომელსაც ვადა სამშაბათს ეწურება, ირანს აქამდე ჰორმუზის სრუტეზე ბლოკადა არ მოუხსნია. თეირანი აცხადებდა, რომ შეთანხმება არ შედგებოდა, სანამ ისრაელი ლიბანზე იერიშებს ახორციელებდა.

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების შემდეგ, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის საზღვაო ბლოკადა „სრული ძალისხმევით შენარჩუნდება“ მანამ, სანამ თეირანთან შეთანხმება არ იქნება მიღწეული.

„ჰორმუზის სრუტე სრულიად ღიაა კომერციული საქმიანობისა და სრული მიმოსვლისთვის, თუმცა საზღვაო ბლოკადა ძალაში დარჩება და სრული ეფექტით გავრცელდება მხოლოდ ირანზე, იქამდე, სანამ ჩვენი ტრანზაქცია ირანთან 100%-ით არ დასრულდება,“ — დაწერა მან Truth Social-ზე.

Reuters წერს, რომ ნავთობის ფასები 11%-ზე მეტით შემცირდა და წინა ვარდნის ტენდენცია განაგრძო, რაც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის, აბას არაღჩის მიერ ჰორმუზის სრუტის შესახებ გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა.

„ფასები კლებულობდა, რადგან შაბათ-კვირას აშშ-სა და ირანს შორის დაგეგმილმა შესაძლო მოლაპარაკებებმა და ლიბანსა და ისრაელს შორის 10-დღიანმა ზავმა ინვესტორებს იმედი გაუჩინა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი შესაძლოა დასასრულს უახლოვდებოდეს“, – წერს Reuters.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბათუმი საფეხბურთო მატჩს, დიდი 10-ის ფინალსა და ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს
