რა გადახდა თავს 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ დავით გიუნაშვილს 2008 წლის ომისას

საია ეხმიანება 2008 წლის ომის დროს დაზარალებული დავით გიუნაშვილისა და 12 ბრალდებული პირის პატიმრობაში დატოვების საკითხს 4 ოქტომბრის მოვლენების საქმეზე.
15 აპრილს მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ ცამეტივე პირი კვლავ პატიმრობაში დატოვა.
საია ხაზს უსვამს, რომ სასამართლო უმეტესად მხედველობაში არ იღებს ბრალდებულთა ინდივიდუალურ მახასიათებლებს, რისი ვალდებულებაც მას კანონმდებლობით აქვს.
„სასამართლო სხდომაზე გამოიკვეთა, რომ ბრალდებულთა ნაწილი ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია და მათი უმრავლესობა მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაშია, მათ შორის, დავით გიუნაშვილიც. ასევე ხაზგასასმელია, რომ საქმეზე დასრულებულია გამოძიება, მხარეებს შორის გაცვლილია მტკიცებულებები, მიმდინარეობს არსებითი განხილვა და მოწმეთა დიდი ნაწილი უკვე სასამართლოშიცაა დაკითხული, რის გამოც შემცირებულია გამოძიებისთვის ხელშეშლის და მოწმეებზე ზემოქმედების რისკები.
მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლომ ბრალდებულთათვის კანონმდებლობით მინიჭებული პატიმრობის გადასინჯვის შესაძლებლობა არ აქციოს, უბრალოდ, ფორმალობად და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დაასაბუთოს, რატომ არის აუცილებელი ბრალდებულის კვლავ პატიმრობაში დატოვება. წლების განმავლობაში არსებული ვითარება აშკარად მეტყველებს, რომ სასამართლოს მიერ პატიმრობის გადასინჯვა არ ემსახურება ბრალდებულისთვის რეალური შესაძლებლობის მიცემას, არ დარჩნენ განგრძობად პატიმრობაში, მათ შორის, აქციების კონტექსტში დაკავებულ არაერთ პირს“, – ნათქვამია საიას განცხადებაში.
საის შეფასებით, ხშირ შემთხვევაში სასამართლო დაუსაბუთებლად ტოვებდა პატიმრობაში, არ ითვალისწინებდა მათ ინდივიდუალურ მახასიათებლებს.
საია დამატებით ამახვილებს ყურადღებას დავით გიუნაშვილის საკითხზე. საია დავით გიუნაშვილის ინტერესებს 2008 წლის ომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოში იცავს.
„საქმეში ერთ-ერთი ბრალდებული, 70 წლამდე პირი, დავით გიუნაშვილია. ადვოკატის განცხადებით, “ბრალდებული დავით გიუნაშვილი არის დევნილი, რუსულმა საოკუპაციო რეჟიმმა ცხინვალში მას დაუწვა სახლი და ამდენი წლის შემდეგ რუსთაველის გამზირზე
აპროტესტებდა რუსულ საოკუპაციო რეჟიმს.“
ამასთან, გიუნაშვილი არის საპენსიო ასაკის პირი – 70 წელს მიღწეული, აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, აწუხებს სახსრები და აქვს შაქრიანი დიაბეტი. გიუნაშვილი ასევე გამოირჩევა სუფთა წარსულით, იგი არც ადმინისტრაციულსახდელდებული და არც ნასამართლევი არ არის.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დავით გიუნაშვილის ინტერესებს 2008 წლის ომის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოში იცავს. კერძოდ, საქმეში “ჩალაური და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ” (9445/09). საქმე ეხება ცხინვალში უკანონო დაკავებას, იძულებით შრომას, წამებასა და დისკრიმინაციულ მოპყრობას, რაც 51 მომჩივნის, მათ შორის, დავით გიუნაშვილის, უფლებების დარღვევებს აერთიანებს.
გიუნაშვილი პროფესიით ინჟინერ‑ეკონომისტი და მშენებელია, რომელიც 2008 წლის 10 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მიერ კონტროლირებადმა შეიარაღებულმა პირებმა დააკავეს, დოკუმენტები და ფული წაართვეს, თვალები აუხვიეს, ხელები უკან შეუკრეს და სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს. სამი დღის განმავლობაში ღია ორმოში მკაცრ პირობებში იმყოფებოდა, მოკვლით ემუქრებოდნენ, შემდეგ კი, ცხინვალთან ახლოს რამდენიმე სამხედრო პოზიციის გავლით, იძულებული იყო, ცხედრებისგან გაწმენდითი სამუშაო შეესრულებინა მანამ, სანამ სამხრეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადასცემდნენ და ცხინვალის გადატვირთულ იზოლატორში მოათავსებდნენ, სადაც გიუნაშვილი კვლავ დამამცირებელ პირობებში იმყოფებოდა 2008 წლის 27 აგვისტოს გათავისუფლებამდე.
მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია, მოსამართლეები უპირველესად თავისუფლებისა და უდანაშაულობის პრეზუმფციის ჭრილში განიხილავდნენ ყველაზე მკაცრი სახის აღკვეთის ღონისძიების – პატიმრობის გამოყენების/პატიმრობაში პირის დატოვების საკითხს. კონკრეტული სახის აღკვეთის ღონისძიების გადაწყვეტისას სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს ბრალდებულის პიროვნება, მისი წარსული, საქმიანობა, ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური და ქონებრივი მდგომარეობა“, – ნათქვამია საიას განცხადებაში.
საიას განცხადებით, დავით გიუნაშვილის მაგალითი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ სისხლის სამართლის საქმეებში, რომლებშიც შეიძლება არსებობდეს პოლიტიკური მდგენელის რისკი, სასამართლო სისტემატურად უგულებელყოფს ყველა იმ გარემოებას, რაც შესაძლოა პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის უფრო მსუბუქი აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესაძლებლობას იძლეოდეს და აღკვეთის ღონისძიების გადასინჯვის ყველა ეტაპზე კვლავ მხოლოდ ტექნიკურად ამოწმებს პროკურატურის არგუმენტაციას.