სელფი მობაილის ქსელის განახლება: მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა

16 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფი მობაილი აგრძელებს ქსელის განვითარებას იმისთვის, რომ მომხმარებელს ქონდეს სტაბილური, სწრაფი და კომფორტული კავშირი, ნებისმიერ დროს, ყოველდღე. უწყვეტი განახლებების შედეგი აისახა მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდაზე – 2026 წლის პირველ კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით, როდესაც რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა, მომხმარებლის კმაყოფილება გაიზარდა 10%-ით და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 72%-ით.

2026 წლის პირველ სამ თვეში, სელფიმ ქსელს დაამატა 33 ახალი საბაზო სადგური და მოახდინა 40 არსებული სადგურის მოდერნიზაცია. 73 ახალი და განახლებული სადგური ნიშნავს უფრო ფართო დაფარვას და ქსელის გაძლიერებას იმ ადგილებში, სადაც მომხმარებლები კავშირს ყველაზე აქტიურად იყენებენ. ეს განახლება უზრუნველყოფს უფრო სტაბილურ და სწრაფ კავშირს ყოველდღიურად, ათასობით მომხმარებლისთვის.

ახალი ინფრასტრუქტურა განთავსდა როგორც ქალაქებში, ისე რეგიონებსა და ტურისტულად დატვირთულ ლოკაციებზე: იმერეთში, აჭარაში, კახეთში, ქვემო ქართლსა და თბილისში. მათ შორის, მოვიცავით ისეთი ადგილები, ქალაქები და თბილისის რაიონები, როგორებიცაა: ბათუმი, მტირალა, თელავი, ვეჯინი, რუსთავი, გლდანი.

ამასთან, მნიშვნელოვანია ღიად ვილაპარაკოთ იმ შემთხვევაზეც, როდესაც მომხმარებლის გამოცდილება დროებით გაუარესდა. ქსელის განახლების პროცესში, ერთ-ერთ ეტაპზე განხორციელდა ახალი რესურსების ჩართვა, რაც საჭირო იყო ქსელის გრძელვადიანად გაძლიერებისთვის. ამ ცვლილებებმა გარკვეულ რეგიონებში გამოიწვიეს კავშირის არასტაბილურობა – გაიზარდა ზარის გაწყვეტის ალბათობა და შეინიშნებოდა ინტერნეტის სიჩქარის ვარდნა. აღმოვაჩინეთ თუ არა ეს შეფერხება, განახლების სამუშაოები გადაიგეგმა და ქსელის მუშაობა დაუბრუნდა სტაბილურ მაჩვენებლებს. შემდგომი სამუშაოები უკვე დავნიშნეთ ისე, რომ მსგავსი ცვლილებები მომხმარებლისთვის შეუმჩნევლად განხორციელდეს.

სელფი მობაილი განაგრძობს ქსელის გაძლიერებას იმისთვის, რომ შედეგად მომხმარებელმა მიიღოს საიმედო, სტაბილური და მაღალი ხარისხის კავშირი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბიზნესმენი ივანე გოგლიძე გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს

ბოლნისელი სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა

„ოცნებამ“ კომუნიკაციების კომისიის წევრად „იმედის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი აირჩია

ანტონ ჩეჩინი სრულად დახურული ტიპის საპატიმროში გადაიყვანეს – ადვოკატი

ევროკავშირის ახალი მისია სომხეთში – მიზანი ამჯერად რუსეთის გავლენის შემცირება 16.04.2026
სელფი მობაილის ქსელის განახლება: მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა 16.04.2026
დააკავეს პირები, რომლებმაც ქართველ მოხუცებს თაღლითურად გამოსძალეს 125 ათასი ლარი – პროკურატურა 16.04.2026
„მოგონილი ბრალდება" — ჯუანშერ ბურჭულაძისა და მისი გარემოცვის საქმეზე ადვოკატებმა დასკვნითი სიტყვები თქვეს 16.04.2026
„იმედი" ჩვენს შესახებ ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს, მივმართავთ კომუნიკაციების კომისიას – „ტვ პირველი" 16.04.2026
აზერბაიჯანმა სომხეთიდან საქონლის იმპორტი დაიწყო 16.04.2026
ტექ ოლიმპიადების ჰაბმა – ინფორმატიკაში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადაზე – მოსწავლეების რეგისტრაცია დაიწყო 16.04.2026
დღეიდან აბასთუმნის თავზე თვითმფრინავებისთვის ცა იკეტება 16.04.2026
