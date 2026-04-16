16 აპრილი, 2026
„იმედი“ ჩვენს შესახებ ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს, მივმართავთ კომუნიკაციების კომისიას – „ტვ პირველი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ტვ პირველის“ განცხადებით, პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია „იმედი“ მათ შესახებ ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს. რის გამოც „ტვ პირველი“ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას მიმართავს, რომ დაუყოვნებლივ რეაგირება მოახდინოს.

„ტელეკომპანია „იმედი“, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებულია რუსული პროპაგანდის გავრცელების გამო, ავრცელებს ცრუ ინფორმაციას „ტვ პირველის“ შესახებ. დღეს, 16 აპრილს საინფორმაციო გამოშვება „ქრონიკაში“, გადმოცემული ინფორმაცია, რომ თითქოს ტვ პირველს, ქართულ ოცნების მთავრობაში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება დაავალა ვინმე ბლაჟვიჩმა არის ტყუილი, დეზინფორმაცია, არ შეესაბამება სინამდვილეს და არ ეფუძნება არანაირ ფაქტობრივ გარემოებებს.

განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ აღნიშნული მასალის მომზადების პროცესში ტელეკომპანია „იმედის“ ჟურნალისტი არ დაუკავშირდა ტელეკომპანია „პირველს“ საპასუხო კომენტარის მისაღებად, რაც წარმოადგენს „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევას.

ტელეკომპანია „პირველი“ მოითხოვს:

  • დაუყოვნებლივ შეწყდეს დეზინფორმაციის გავრცელება;
  • მკაფიოდ და სრულად გაშუქდეს ჩვენი არხის ოფიციალური პოზიცია ტელეიმედის საინფორმაციო გამოშვებაში, სადაც გადაიცა ყალბი ინფორმაცია.

მივმართავთ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას, დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება. ვაცხადებთ, რომ მსგავსი ყალბი ინფორმაციის გავრცელება ემსახურება დამოუკიდებელი მედიის დისკრედიტაციის მცდელობას“, – ნათქვამია „ტვ პირველის“ განცხადებაში.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბიზნესმენი ივანე გოგლიძე გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს

ბოლნისელი სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, რომ 10-მდე პირი თავს დაესხა და ფიზიკურად გაუსწორდა

„ოცნებამ“ კომუნიკაციების კომისიის წევრად „იმედის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი აირჩია

ანტონ ჩეჩინი სრულად დახურული ტიპის საპატიმროში გადაიყვანეს – ადვოკატი

ევროკავშირის ახალი მისია სომხეთში – მიზანი ამჯერად რუსეთის გავლენის შემცირება 16.04.2026
ევროკავშირის ახალი მისია სომხეთში – მიზანი ამჯერად რუსეთის გავლენის შემცირება
სელფი მობაილის ქსელის განახლება: მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა 16.04.2026
სელფი მობაილის ქსელის განახლება: მომხმარებლის კმაყოფილების ზრდა
დააკავეს პირები, რომლებმაც ქართველ მოხუცებს თაღლითურად გამოსძალეს 125 ათასი ლარი – პროკურატურა 16.04.2026
დააკავეს პირები, რომლებმაც ქართველ მოხუცებს თაღლითურად გამოსძალეს 125 ათასი ლარი – პროკურატურა
„მოგონილი ბრალდება“ — ჯუანშერ ბურჭულაძისა და მისი გარემოცვის საქმეზე ადვოკატებმა დასკვნითი სიტყვები თქვეს 16.04.2026
„მოგონილი ბრალდება“ — ჯუანშერ ბურჭულაძისა და მისი გარემოცვის საქმეზე ადვოკატებმა დასკვნითი სიტყვები თქვეს
„იმედი“ ჩვენს შესახებ ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს, მივმართავთ კომუნიკაციების კომისიას – „ტვ პირველი“ 16.04.2026
„იმედი“ ჩვენს შესახებ ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს, მივმართავთ კომუნიკაციების კომისიას – „ტვ პირველი“
აზერბაიჯანმა სომხეთიდან საქონლის იმპორტი დაიწყო 16.04.2026
აზერბაიჯანმა სომხეთიდან საქონლის იმპორტი დაიწყო
ტექ ოლიმპიადების ჰაბმა – ინფორმატიკაში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადაზე – მოსწავლეების რეგისტრაცია დაიწყო 16.04.2026
ტექ ოლიმპიადების ჰაბმა – ინფორმატიკაში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადაზე – მოსწავლეების რეგისტრაცია დაიწყო
დღეიდან აბასთუმნის თავზე თვითმფრინავებისთვის ცა იკეტება 16.04.2026
დღეიდან აბასთუმნის თავზე თვითმფრინავებისთვის ცა იკეტება