დევნილებს შიდა ქართლში შეპირდნენ, რომ სახლებში იატაკს შეუცვლიან

15 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“დევნილთა სააგენტო შავშვების, ხურვალეთის, ბერბუკის, თელიანის, მეტეხისა და კარალეთის დასახლებებში მცხოვრებ 150-ამდე ოჯახს სახლის იატაკის საფარს სრულად შეუცვლის. პროექტი დევნილთა სააგენტოს ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 1 264 776 ლარს შეადგენს”, – ინფორმაციას დევნილთა სააგენტო ავრცელებს.

აღნიშნული საჭიროების შესახებ, როგორც სააგენტო წერს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა, მიხეილ სარჯველაძემ, სოფელ შავშვებში გამართულ შეხვედრაზე დევნილი ოჯახებისგან მოისმინა და დახმარება აღუთქვა. 

სააგენტოს ცნობითვე, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, შიდა ქართლის რეგიონში მდებარე დევნილთა დასახლებებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მარტვილიდან ქუთაისის თავშესაფარში გადაყვანილ ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა – სურსათის სააგენტო

„ოცნებამ“ გრანტების შესახებ კანონში ცვლილებები I მოსმენით მიიღო

რის შესახებ ისაუბრეს სახალხო დამცველმა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა

შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, არის სხვა დღესასწაულებიც, თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით – კირცხალია

“სომხეთი შედის პროექტ TRIPP-ის განხორციელების ფაზაში” – ფაშინიანი 15.04.2026
სხვადასხვა ქვეყანასთან გვაქვს კომუნიკაცია, რომ უსამართლო ნაბიჯები გამოსწორდეს – ბოჭორიშვილი სანქციებზე 15.04.2026
ესტონეთის თეატრის საზოგადოება ანდრო ჭიჭინაძის და სინდისის სხვა პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვს 15.04.2026
სასკოლო ფორმების დიზაინი ცნობილია – სამინისტრო ბაზრის კვლევას ატარებს 15.04.2026
ტრამპის თქმით, არჩევნებში ორბანის დამარცხება არ აწუხებს 15.04.2026
“სისტემატიურად აუპატიურებდა მეუღლის არასრულწლოვან შვილიშვილებს” – პოლიციამ 66 წლის კაცი დააკავა 15.04.2026
რუსებო, წადით სახლში! 15.04.2026
