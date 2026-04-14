შეწყალება პრეზიდენტის დისკრეციაა, არის სხვა დღესასწაულებიც, თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით – კირცხალია

14 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, ირაკლი კირცხალია აცხადებს, როცა მიხეილ ყაველაშვილი გადაწყვეტს, მაშინ გამოსცემს შეწყალების აქტს.

ასე უპასუხა მან კითხვას, რატომ არ შეიწყალა სააღდგომოდ მიხეილ ყაველაშვილმა პატიმრები. მაგალითისთვის, შარშან აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით მიხეილ ყაველაშვილმა 33 მსჯავრდებული პირი შეიწყალა.

ირაკლი კირცხალიას თქმით, შეწყალებისთვის, აღდგომის გარდა, სხვა დღესასწაულებიც არსებობს.

„ყოველთვის მზად ვართ და მოწადინებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი აღსრულდეს. ამიტომ ნუ დავკონკრეტდებით, ეს არის პრეზიდენტის დისკრეცია და პრეროგატივა. არის სხვა დღესასწაულებიც და, დარწმუნებული ვარ, როცა ამის დრო იქნება და როცა გადაწყვეტს პრეზიდენტი ამ ყველაფერს, როგორც აქამდე გაუკეთებია, ეს აქტი შედგება. თარიღებზე ნუ დავკონკრეტდებით“, – განაცხადა ირაკლი კირცხალიამ.

ნეტგაზეთი ცდილობს მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციასთან გაარკვიოს, თუ რატომ არ გამოსცა მან წელს სააღდგომოდ შეწყალების აქტი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

