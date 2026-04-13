უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის სანქციებთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს ანადგურებს | პიტერ მადიარი

13 აპრილი, 2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროკავშირის სანქციებთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს ანადგურებს”,- განაცხადა პიტერ მადიარმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე.

მისი თქმით,  ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, პეტერ სიიარტო, საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს ანადგურებდა.

„ისინი დოკუმენტებს ქაღალდის დასაქუცმაცებელ მანქანაში ყრიან, ეს მათ ვერ უშველის – უბრალოდ, მინდა გესმოდეთ, რა კონტექსტია ახლა უნგრეთში“- ამბობს უნგრეთის ახალი ლიდერი.

მადიარმა საქართველო-უნგრეთის ურთიერთობებთან დაკავშირებით “რუსთავი 2-ის” დასმულ კითხვაზე უპასუხა, რომ ის მოუთმენლად ელის საქართველოსთან თანამშრომლობას და მოხარული იქნება თბილისში ვიზიტითაც.

პრესკონპერენციის შემდეგ, სადაც მადიარი უცხოელი ჟურნელისტების შეკითხვებს პასუხობს, დაგეგმილია სატელეფონო ზარები სხვა ევროპელ ლიდერებთან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

