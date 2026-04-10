10 აპრილი, 2026
დიდ დიღომში შინჯიკაშვილის გარემოცვის წევრს სცემეს – „ტვ პირველი"
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ქვემო ქართლის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილის, გიორგი შინჯიკაშვილის გარემოცვის წევრს, ისაკ გიორგი უბილავას სცემეს.

„ტვ პირველის“ ცნობით, მათ ანონიმურმა წყარომ ნაცემი უბილავას ფოტო მიაწოდა.

ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, რომელსაც „ტვ პირველი“ ავრცელებს, უბილავას ჩასაფრება დიდ დიღომში გდდ-ს ყოფილი უფროსის, ზვიად ხარაზიშვილის (ხარებას) გარემოცვის წევრებმა, სპეცრაზმელებმა მოუწყვეს.

„არსებული ინფორმაციით, უბილავამ შინჯიკაშვილთან ერთად გარკვეული პერიოდის წინ ქვეყანაც დატოვა, თუმცა ორივე მათგანი საქართველოში დაბრუნდა.

შეგახსენებთ, რომ “ხარება” ერთი წელია შურისძიებას აანონსებს, რადგან სწორედ შინჯიკაშვილის დაჯგუფებამ 2025 წლის გაზაფხულზე სასტიკად სცემა ორი სპეცრაზმელი“, – იუწყება „ტვ პირველი“.

უბილავას ცემასთან დაკავშირებით „ტვ პირველმა“ ზვიად ხარაზიშვილი ჩაწერა. ის ამბობს, რომ უბილავას ნაცემის არაფერი ეტყობა.

„ვინ უბილავა?! რა უბილავა?! ვინ არის ნაცემი? საერთოდ ნაცემი ადამიანი გინახია? მე რაც ვნახე, მაგას ნაცემის არაფერი არ ეტყობა… არ ჩასაფრებიან… მე არაფერი არ ვიცი…  სპეცრაზმელების გაკეთებული საქმე არ არის, მე რაც ვნახე ნაცემს ეგ ადამიანი საერთოდ არ ჰგავს, სისხლი უსვია ადამიანს სახეზე. მეტი იქ არაფერი არ არის, მე ვერ დავინახე“, – განაცხადა ზვიად ხარაზიშვილმა „ტვ პირველთან“ სატელეფონო კომენტარში.

მომხდარის შესახებ დეტალებზე არ საუბრობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უწყებაში ნეტგაზეთს მხოლოდ ის განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება ჯგუფური ძალადობის მუხლით არის დაწყებული.

ბოლო წლებში მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ გიორგი შინჯიკაშვილს და „ხარებას“ ერთმანეთთან დაპირისპირება აქვთ. პერიოდულად ასევე ვრცელდება ცნობები ამ დაპირისპირების გამო გიორგი შინჯიკაშვილის და „ხარებას“ თანამებრძოლების ანგარიშსწორებების შესახებ.

იმას, რომ შინჯიკაშვილს და „ხარებას“ შორის დაპირისპირება არსებობს, ადასტურებს გდდ-ს ყოფილი მაღალჩინოსანი, ირაკლი შაიშმელაშვილიც.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სტრასბურგის სასამართლოს კომენტარი სადიგოვის გაძევებაზე

სამინისტროს თქმით, ძვირადღირებული განათება მხოლოდ ერთი სპექტაკლისთვის არ შეუძენიათ

მარნეულის მერის ძმას ბრალი წარედგინა, პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს

„თეგეტა ჰოლდინგის“ მხარდაჭერით საქართველოში საბურავების გადამამუშავებელი საწარმო შენდება

დიდ დიღომში შინჯიკაშვილის გარემოცვის წევრს სცემეს – „ტვ პირველი“ 10.04.2026
პოლონეთში 5 თვის ჩვილის დაღუპვის გამო ქართველი დედა დააკავეს, მამას ეძებენ 10.04.2026
სადიგოვის ცოლი აზერბაიჯანის პროკურატურიდან საქართველოს პროკურატურაში გაგზავნილ წერილს აქვეყნებს 10.04.2026
ჩვენ გვეყოლება მეფე, რომელიც დიდ საქმეებს მოიმოქმედებს საქართველოსთვის – მიტროპოლიტი იობი 10.04.2026
როგორ ვადევნოთ თვალი უნგრეთის არჩევნებს პროფესიონალივით 10.04.2026
ვინ ვინ არის ამ სისხლის სამართლის საქმეში, გაუგებარია — ბაღდოშვილი 10.04.2026
კრემლმა სისტემურ ოპოზიციას უფლება მისცა ინტერნეტის ბლოკირების თემით ქულები დაიწერონ – მედია 10.04.2026
HRW: ევროსაბჭოს ქვეყნებმა უნდა გამოიძიონ ის, თუ როგორ მოექცა საქართველო აფგან სადიგოვს 10.04.2026
